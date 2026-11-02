به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خدابخشی اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد، افزایش دید رانندگان در ساعات تاریکی شب و کاهش احتمال وقوع تصادفات، طرح روشنایی در دو نقطه از محورهای مواصلاتی شهرستان فارسان اجرا شده است.

وی افزود: این طرح شامل اجرای روشنایی در رفیوژ میانی محور فیل‌آباد به باباحیدر و همچنین سه‌راهی فن‌آوران فارسان است که در مجموع به طول ۳.۵ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان به اجرا درآمده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به استفاده از تجهیزات روشنایی جدید در این پروژه، تصریح کرد: در اجرای این طرح از چراغ‌های نسل جدید LED از برندهای معتبر و باکیفیت داخلی استفاده شده است که علاوه بر تأمین روشنایی مناسب، از نظر بهره‌وری انرژی و کیفیت نوردهی نیز از مزایای قابل توجهی برخوردارند.

خدابخشی با تأکید بر اهمیت تأمین زیرساخت‌های ایمنی در محورهای مواصلاتی استان، خاطرنشان کرد: توسعه و بهسازی سیستم‌های روشنایی در نقاط مورد نیاز، یکی از اقدامات مؤثر در افزایش ایمنی راه‌ها و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای تردد کاربران جاده‌ای است و این اداره‌کل اجرای طرح‌های ایمنی را با جدیت دنبال می‌کند.