به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، هادی رجائی‌نیا گفت: با ثبت نرخ تورم ۴.۱ درصدی در مهرماه، خراسان شمالی در مقایسه با میانگین ۴.۴ درصدی کشور، رتبه هفتم کمترین نرخ تورم ماهانه کشور را به خود اختصاص داد.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار نظارت‌های بازار افزود: کنترل تورم نیازمند رصد مستمر بازار، روان‌سازی چرخه توزیع کالا، کاهش واسطه‌های غیرضروری و تقویت مدیریت هوشمند بازار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی با اشاره به اقدامات انجام‌شده از ابتدای امسال در حوزه تنظیم بازار اظهار داشت: تصمیمات اتخاذشده و اقدامات عملیاتی صورت‌گرفته، اصلاحاتی را در روند مدیریت بازار به دنبال داشته که نتایج قابل قبولی داشته است؛ با این حال، حفظ و بهبود این روند مستلزم استمرار نظارت‌ها از طریق گشت‌های مشترک ستادی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی مرتبط است.

رجائی‌نیا همچنین بر ضرورت شناسایی دقیق ساختارهای معیوب در فرآیند تأمین، توزیع و عرضه کالا تأکید کرد و خواستار شناسایی گلوگاه‌ها، رفع موانع و اصلاح رویه‌هایی شد که موجب افزایش هزینه‌ها و ایجاد واسطه‌گری غیرضروری در بازار می‌شوند.

وی در ادامه بر جذب کامل تسهیلات تکلیفی تبصره ۲ و تبصره ۱۵ در مهلت مقرر تأکید کرد و گفت: پرونده‌های باقی‌مانده باید با تسریع در روند بررسی و پرداخت، تا پایان آبان‌ماه تعیین تکلیف شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی با تأکید بر پیگیری مستمر برنامه‌های اشتغال‌زایی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید ثبت دقیق و به‌موقع اطلاعات فرصت‌های شغلی ایجادشده در سامانه رصد اشتغال را به‌صورت جدی دنبال کنند.

وی همچنین توسعه مشارکت بخش خصوصی را یکی دیگر از الزامات رونق اقتصادی خراسان شمالی برشمرد و خاطرنشان کرد: با تسهیلگری بخش دولتی باید زمینه حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بیش از پیش فراهم شود و از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای واگذاری پروژه‌ها و بهره‌برداری مناسب از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده استفاده شود.