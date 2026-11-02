به گزارش خبرنگار مهر، عباس فتحی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به شناسایی چالش‌های حوزه سلامت و دعوت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارائه راهکارها گفت: شرکت‌ها می‌توانند پیشنهادهای خود را برای رفع این چالش‌ها در سامانه سازمان بیمه سلامت ثبت و ارائه کنند.

وی افزود: صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج از سال ۱۴۰۱ و براساس پیشنهاد سازمان بیمه سلامت و تصویب مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی شد و محل استقرار این صندوق در سازمان بیمه سلامت است، اما خدمات آن به افراد دارای بیمه پایه اختصاص دارد.

مدیرکل بیمه سلامت استان قم ادامه داد: افرادی که بیمه پایه ندارند نیز می‌توانند از طریق سازمان بیمه سلامت تحت پوشش قرار بگیرند و از خدمات صندوق استفاده کنند.

وی گفت: پیش از آغاز فعالیت صندوق، پنج گروه بیماری در دسته بیماری‌های خاص قرار داشتند، اما با گسترش پوشش‌ها، اکنون حدود ۱۳۰ گروه بیماری از خدمات آن بهره‌مند می‌شوند.

فتحی با بیان اینکه بیماری‌های بدخیم و سرطان، از جمله بیماری‌های مشمول صندوق هستند، گفت: دیابت نیز در شمار بیماری‌های تحت پوشش قرار دارد و فهرست کامل بیماری‌ها در سامانه سازمان قابل مشاهده است. بخشی از گروه‌های مشمول نیز به خدمات توان‌بخشی نیاز دارند.

خدمات صندوق به ۱۳۰ گروه بیماری رسیده است

وی با اشاره به خدمات توان‌بخشی افزود: کودکان مبتلا به اوتیسم و افراد دارای معلولیت که به فیزیوتراپی، گفتاردرمانی و کاردرمانی نیاز دارند، از جمله گروه‌هایی هستند که خدمات مورد نیازشان از طریق بیمه و صندوق حمایت می‌شود. بخشی از این خدمات پیش‌تر تحت پوشش بیمه‌ها نبود.

فتحی توضیح داد: افراد مشمول در سامانه‌های بیمه‌ای نشان‌دار می‌شوند و هنگام مراجعه به مراکز درمانی، خدمات مرتبط با بیماری خود را معمولاً به‌صورت رایگان یا با تخفیف‌های ویژه دریافت می‌کنند. نشان‌دار شدن در سامانه بیمه‌ای، مبنای شناسایی و ارائه خدمت به این افراد است.

وی گفت: حدود پنج درصد از اعتبارات صندوق برای هزینه‌هایی در نظر گرفته شده که در سامانه‌ها بارگذاری نشده یا امکان ثبت الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد و برای نمونه، بیمارانی که به ویلچر نیاز دارند می‌توانند پس از خرید و ارائه فاکتور، هزینه مربوط را دریافت کنند.

مدیرکل بیمه سلامت استان قم از همکاری دانشگاه علوم پزشکی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و شرکت‌های بیمه در ارائه خدمات به بیماران مشمول قدردانی کرد و گفت: این نهادها در روند حمایت و ارائه خدمت به گروه‌های مختلف بیماران با سازمان بیمه سلامت همکاری دارند.

فتحی با اشاره به آمار سال گذشته صندوق بیان کرد: در این مدت ۶۳ هزار و ۵۰۰ نفر تحت پوشش خدمات بیماران خاص و صعب‌العلاج قرار گرفتند و برای ارائه خدمات به آنان ۳۸ میلیارد تومان هزینه شد و در سال ۱۴۰۵ برای هر فرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

حمایت از مادران باردار و درمان ناباروری ادامه دارد

وی با اشاره به دیگر خدمات بیمه سلامت گفت: حمایت از مادران باردار و ارائه خدمات درمان ناباروری از جمله برنامه‌هایی است که با هدف کمک به بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه دنبال می‌شود.

فتحی در ادامه به تداوم ارائه خدمات بیمه سلامت در جریان جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان اشاره کرد و افزود: خدمات الکترونیکی سازمان، با وجود مخاطرات فیزیکی و سایبری، به‌طور مستمر ادامه داشت و تنها در مقطعی کوتاه، حدود دو تا سه ساعت، اختلالی در ارائه خدمات سامانه‌ای ایجاد شد.

وی گفت: در دوره‌ای که برای ادارات دورکاری اعلام شده بود، سازمان بیمه سلامت به‌دلیل ارتباط مستقیم فعالیت‌هایش با مراکز درمانی، تا حد زیادی به ارائه خدمت ادامه داد و حدود یک‌سوم کارکنان از امکان دورکاری استفاده کردند.

مدیرکل بیمه سلامت استان قم افزود: از آغاز جنگ به مراکز درمانی اعلام شد که در صورت قطع سامانه‌های الکترونیکی، خدمات نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی را به شکل کاغذی ارائه کنند و این شیوه در صورت بروز هرگونه اختلال، از جمله حوادث طبیعی، مشکلات اینترنتی یا قطع سامانه‌ها، همچنان قابل استفاده است.