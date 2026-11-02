به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «نیکلای بوردیوژا» دبیرکل پیشین سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد نیروهای ویژه شماری از کشورهای غربی در خاک اوکراین فعالیت می‌کنند و این موضوع، دیگر مسئله‌ای پنهان نیست.

وی با اشاره به نقش کارشناسان نظامی غربی در پشتیبانی از نیروهای مسلح اوکراین گفت این کارشناسان در هدایت موشک‌ها به سمت اهداف نظامی و غیرنظامی روسیه مشارکت دارند و اطلاعات شناسایی درباره اهداف مختلف را نیز در اختیار کی‌یف قرار می‌دهند.

بوردیوژا افزود: کشورهای غربی با این اقدامات، عمداً سطح تنش و رویارویی را افزایش می‌دهند تا روسیه بیش از پیش در درگیری مسلحانه گرفتار شود و همچنان منابع خود را برای مقابله با آن صرف کند.

دبیرکل پیشین سازمان پیمان امنیت جمعی همچنین هشدار داد که مشارکت نیروهای نظامی خارجی در این روند می‌تواند زمینه‌ساز گسترش دامنه درگیری‌ها و تبدیل آن به منازعه‌ای گسترده‌تر شود.

از آغاز جنگ اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰)، کشورهای غربی به‌ویژه اعضای ناتو، حمایت‌های نظامی، اطلاعاتی و مالی گسترده‌ای از کی‌یف ارائه کرده‌اند. این حمایت‌ها شامل ارسال تسلیحات، آموزش نیروهای اوکراینی و ارائه اطلاعات شناسایی بوده است.