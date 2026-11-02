به گزارش خبرنگار مهر، جعفر جوادی، رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان البرز، در مجمع سالانه هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان البرز که با حضور مجتبی ملکی، رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور در اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، با تشریح عملکرد این هیئت در سال گذشته، از کسب عناوین مختلف کشوری، دعوت ورزشکاران البرزی به تیم‌های ملی، توسعه ورزش بانوان، برگزاری دوره‌های آموزشی و اجرای برنامه‌های فرهنگی با محوریت ترویج فرهنگ پهلوانی و تکریم خانواده شهدا خبر داد.

وی اظهار کرد: سال گذشته برای هیئت سال سختی بود و برخی برنامه‌ها را در شرایطی دنبال کردیم که با محدودیت‌های مالی و مشکلات اجرایی مواجه بودیم، اما با همراهی ورزشکاران، مربیان و دوستانی که در کنار هیئت بودند، توانستیم برنامه‌های مختلفی را اجرا کنیم.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان البرز با اشاره به اقدامات فرهنگی این مجموعه گفت: یکی از برنامه‌های مهم ما ورود فرهنگ ورزش باستانی به رقابت‌های بدنسازی و پرورش اندام بود که برای نخستین بار در استان اجرا شد.

جوادی افزود: با موافقت و همراهی دوستان، مسابقات را با ضرب‌آهنگ مرشد و ذکر یا علی(ع) آغاز کردیم و تلاش داشتیم این اقدام به یک رویه ثابت در مسابقات هیئت‌های شهرستانی تبدیل شود.

وی ادامه داد: همچنین مقرر کردیم در هر مسابقه از مادران شهدا و جانبازان تجلیل کنیم. اعتقاد داریم نباید فراموش کنیم که مدیون چه کسانی هستیم و امروز در امنیت و آرامش به فعالیت ورزشی می‌پردازیم. کسانی برای دفاع از کشور از جان خود گذشتند و وظیفه داریم در برنامه‌ها و مراسم مختلف یاد و خاطره شهدا و جانبازان را زنده نگه داریم.

جوادی با اشاره به دیدار با پیشکسوتان ورزشی و خانواده‌های ایثارگران بیان کرد: در این مدت به منزل ابراهیم جوادی، قهرمان نام‌آور کشتی ایران و دارنده مدال المپیک، رفتیم و از ایشان عیادت کردیم. این دیدار برای ایشان نیز بسیار خوشحال‌کننده بود.

وی اضافه کرد: همچنین به دیدار یکی از دوستان و همرزمان دوران دفاع مقدس که سابقه مسئولیت در زندان گوهردشت را داشت و از جانبازان بود، رفتیم. سرکشی از خانواده شهدا و حضور در جمع پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی نیز از دیگر برنامه‌هایی بود که در حد توان دنبال کردیم.

تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و همراهی با مردم

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام البرز با اشاره به حضور اعضای این مجموعه در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی گفت: در جریان برنامه‌های شبانه نیز تلاش کردیم از مردم و ورزشکارانی که در این مراسم حضور پیدا می‌کردند پذیرایی کنیم و اعضای هیئت و ورزشکاران در این زمینه همراهی داشتند.

جوادی ادامه داد: حضور در مزار شهدا و زیارت حرم مطهر امام خمینی(ره) و تجدید میثاق با آرمان‌های ایشان نیز در برنامه‌های هیئت قرار داشت. در یکی از این برنامه‌ها با همراهی وزیر ورزش و جوانان به مرقد امام راحل رفتیم که از آقای هاشمی برای فراهم کردن زمینه این حضور تشکر می‌کنم.

وی افزود: دیدار با قهرمانان کشور و اعضای تیم‌های ملی در منازل آن‌ها نیز از دیگر برنامه‌های ما بود و تلاش کردیم با حضور اعضای هیئت، از ورزشکاران و قهرمانانی که برای استان افتخارآفرینی کرده‌اند، قدردانی کنیم.

برگزاری دوره‌های آموزشی و بازآموزی مربیگری

جوادی در تشریح فعالیت‌های آموزشی هیئت اظهار کرد: در سال گذشته آزمون‌های مجدد مربیگری درجه سه و درجه دو برای بانوان و آقایان برگزار شد که حدود ۴۰۰ نفر در این برنامه آموزشی حضور داشتند.

وی افزود: دوره کارورزی مربیگری آقایان با حضور ۱۰ نفر و دوره کارورزی بانوان با مشارکت ۷۰ نفر برگزار شد. تلاش کردیم در این دوره‌ها از استادان و مدرسان متخصص استفاده کنیم؛ به‌طوری‌که تدریس بخش آقایان را دکتر محبت و بخش بانوان را خانم دکتر خانه‌زحمت بر عهده داشتند.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام البرز ادامه داد: دوره بازآموزی مربیگری درجه سه ویژه مربیانی که بیش از سه سال از اعتبار مدرک مربیگری آن‌ها گذشته بود نیز برگزار شد که در این دوره ۱۲ نفر حضور داشتند و استاد قربانی تدریس آن را بر عهده داشتند.

وی برگزاری سمینارهای پیش‌نیاز دوره‌های مربیگری را نیز از دیگر اقدامات آموزشی هیئت عنوان کرد.

کسب عناوین کشوری و دعوت ورزشکاران البرزی به تیم ملی

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان البرز با اشاره به حضور ورزشکاران این استان در رقابت‌های مختلف گفت: با وجود مشکلات مالی، تیم‌های استان در مسابقات مختلف شرکت کردند و در برخی رقابت‌ها نیز موفق به کسب عناوین برتر شدند.

جوادی با اشاره به عملکرد تیم استان در مسابقات انتخابی تیم ملی اظهار کرد: ورزشکاران البرزی در این رقابت‌ها موفق به کسب هفت مدال رنگارنگ شدند و استان عنوان دوم این مسابقات را به دست آورد. در ادامه نیز تعدادی از ورزشکاران برای حضور در تیم ملی دعوت شدند.

وی همچنین از اعزام تیم استان به رقابت‌های انتخابی تیم ملی برای حضور در مسابقات آسیایی خبر داد و گفت: در این رقابت‌ها البرز سه عنوان تیمی کسب کرد و ۱۲ ورزشکار استان نیز به تیم ملی دعوت شدند.

برگزاری مسابقات پرورش اندام با حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار

جوادی با اشاره به برگزاری رقابت‌های مختلف در سطح استان و شهرستان‌ها بیان کرد: مسابقات پرورش اندام جام برادران رضایی به میزبانی شهرستان پردیس و با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت‌کننده برگزار شد.

وی افزود: تیم بانوان استان نیز در مسابقات کشوری رامسر که در آبان‌ماه برگزار شد، حضور یافت و توانست مقام سوم کشور را کسب کند.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام البرز از برگزاری مسابقات چهار جانبه مچ‌اندازی بانوان و آقایان به میزبانی شهرستان چهارباغ خبر داد و گفت: این رقابت‌ها با حضور حدود ۲۰۰ ورزشکار برگزار شد و با استقبال شرکت‌کنندگان و پوشش رسانه‌ای همراه بود.

وی برگزاری مسابقات پرورش اندام در شهرستان نظرآباد را از دیگر برنامه‌های هیئت عنوان کرد و افزود: این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران برگزار شد و با وجود شرایط دشوار و برخی پیشنهادها برای لغو مسابقات، تصمیم گرفتیم برنامه تا پایان ادامه پیدا کند.

جوادی ادامه داد: مسابقات نظرآباد با وجود مشکلات موجود تا آخرین مرحله برگزار شد و خوشبختانه بدون وقوع حادثه به پایان رسید.

برگزاری رقابت‌های قوی‌ترین مردان برای نخستین بار در البرز

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان البرز همچنین از برگزاری رقابت‌های قوی‌ترین مردان برای نخستین بار در سطح استان خبر داد و گفت: این مسابقات در مجموعه پارک شهید چمران برگزار شد و یکی از برنامه‌های جدید هیئت در توسعه رقابت‌های رشته‌های قدرتی بود.

وی با اشاره به حضور شخصی خود در برخی رقابت‌های خارج از استان نیز اظهار کرد: در مسابقات شهر ملایر استان همدان نیز حضور پیدا کردم و از نزدیک در جریان برگزاری رقابت‌ها قرار گرفتم.

تشکیل تیم بانوان و کسب مقام سوم کشور

جوادی یکی از اقدامات مهم هیئت در سال گذشته را ساماندهی ورزش بانوان دانست و گفت: در ابتدای فعالیت، استان البرز تیم منسجمی در بخش بانوان نداشت، اما با تلاش و همراهی مربیان و ورزشکاران توانستیم بانوان علاقه‌مند را گرد هم آوریم و تیمی منسجم برای حضور در رقابت‌ها تشکیل دهیم.

وی افزود: این تیم برای شرکت در مسابقات به مشهد اعزام شد و ورزشکاران البرزی توانستند مقام سوم را کسب کنند. همچنین تعدادی از اعضای تیم به تیم ملی دعوت شدند و مربی این مجموعه نیز به‌عنوان مربی تیم ملی انتخاب شد.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام البرز با قدردانی از تلاش بانوان ورزشکار و مربی این تیم گفت: این دختران با وجود شرایط و دشواری‌های موجود، عملکرد خوبی داشتند و حتی در جریان این سفر به زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) رفتند. از تلاش و همراهی همه آن‌ها قدردانی می‌کنم.

جوادی اشاره به استعفای مظفری، دبیر پیشین هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان البرز، اظهار کرد: آقای مظفری انسانی زحمتکش و دوست‌داشتنی بودند و در مدت مسئولیت خود تلاش زیادی برای پیشبرد امور هیئت انجام دادند.

وی افزود: در روزهای اخیر نیز دوستان دیگری برای انجام امور مربوط به مجمع همراهی کردند، اما لازم می‌دانم به‌طور ویژه از آقای مظفری به دلیل زحمات و خدماتی که در این مدت داشتند، تشکر کنم.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان البرز در پایان از حضور مجتبی ملکی، رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور در مجمع سالانه این هیئت قدردانی کرد.