به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، فاطمه زارع بیدکی با اشاره به اولویت توسعه فضاهای اختصاصی بانوان در برنامه‌های شورای ششم اظهار کرد: از ابتدای فعالیت این شورا، ایجاد فضاهای مناسب برای حضور و فعالیت بانوان در دستور کار قرار گرفت؛ چراکه بانوان برای بهره‌مندی از امکانات فرهنگی، اجتماعی و تفریحی به محیط‌های متناسب با نیازهای خود نیاز دارند.

وی افزود: در کنار تأمین تجهیزات مورد نیاز بوستان‌های موجود، ایجاد فضاهای جدید نیز دنبال شده است که فرهنگسرای بانو در محله حسن‌آباد و بوستان بانوان در محله خیرآباد از جمله این اقدامات به شمار می‌روند.

زارع بیدکی با اشاره به بهره‌برداری از بوستان حضرت معصومه (س) بیان کرد: در این مجموعه امکانات متنوعی از جمله غرفه‌های عرضه صنایع‌دستی و محصولات غذایی، پایش سلامت، آموزش شهروندی، برنامه‌های فرهنگی، چایخانه حضرت، فضای مادر و کودک و خدمات مشاوره پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: آموزش مهارت‌های زندگی، مهارت‌های مرتبط با کدبانوگری و برنامه‌های مرتبط با ازدواج نیز از دیگر فعالیت‌های مورد توجه در این بوستان است و هم‌زمان با بهره‌برداری از آن، از المان مادر نیز رونمایی شد.

وی با اشاره به حضور حدود پنج هزار نفر در مراسم بهره‌برداری از بوستان حضرت معصومه (س) خاطرنشان کرد: این میزان استقبال نشان‌دهنده نیاز بانوان به فضاهایی برای استفاده از امکانات فرهنگی، اجتماعی و تفریحی و مشارکت در برنامه‌های مختلف است.

زارع بیدکی تأکید کرد: توسعه این فضاها و اجرای برنامه‌های متناسب با نیازهای بانوان می‌تواند مشارکت اجتماعی آنان را افزایش دهد و در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تقویت بنیان خانواده مؤثر باشد.

وی در پایان از مجموعه‌های مشارکت‌کننده در راه‌اندازی و بهره‌برداری از بوستان حضرت معصومه (س)، به‌ویژه حوزه خدمات شهری، بخش‌های فرهنگی و اجتماعی و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری قدردانی کرد و بر تداوم اقدامات برای توسعه امکانات ویژه بانوان تأکید کرد.