به گزارش خبرنگار مهر، احسان کرم‌زاده صبح امروز دوشنبه در پنجمین جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی لرستان اظهار کرد: در این نشست، تمهیدات لازم برای مقابله با ناترازی احتمالی گاز طبیعی بررسی و بر جلوگیری از قطع گاز خانگی تا حد امکان تأکید شد.

تداوم طرح دوگانه‌سوز کردن بخاری‌ها

وی با اشاره به وضعیت مطلوب لرستان در اجرای طرح دوگانه‌سوز کردن بخاری‌ها نسبت به میانگین کشوری، افزود: مقرر شد اجرای این طرح با جدیت ادامه یابد تا زمینه مدیریت بهتر مصرف گاز در فصل سرد فراهم شود.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان تأمین سوخت مورد نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی را از دیگر محورهای این جلسه دانست و گفت: ذخیره‌سازی و تأمین نفت سفید، نفت‌گاز و نفت کوره برای ایستگاه‌های پمپاژ آب، گلخانه‌ها و مرغداری‌ها مورد تأکید قرار گرفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف شد هماهنگی‌های لازم را در این زمینه انجام دهد.

بازدید مشترک از گلخانه‌ها و مرغداری‌ها

کرم‌زاده ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی با همکاری شرکت گاز استان، بازدیدهای مشترکی از گلخانه‌ها و مرغداری‌ها انجام می‌دهد تا وضعیت مصرف انرژی و نیاز سوختی این واحدها بررسی شود.

وی از برنامه‌ریزی برای تشکیل تیمی متشکل از نمایندگان استانداری، شرکت گاز، اداره‌کل استاندارد، سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: این تیم موضوع تأمین سوخت و مدیریت مصرف انرژی در واحدهای موردنظر را پیگیری خواهد کرد.

نظارت بر موتورخانه‌ها و بهینه‌سازی مصرف انرژی

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با اشاره به ضرورت کاهش هدررفت انرژی در ساختمان‌ها، عنوان کرد: رعایت الزامات استاندارد در ساخت‌وسازها و استفاده بهینه از انرژی باید با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان، اداره‌کل راه و شهرسازی و اداره‌کل استاندارد استان دنبال شود.

کرم‌زاده همچنین از تداوم نظارت بر موتورخانه دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی و واحدهای صنعتی خبر داد و افزود: بازدیدهای مشترک شرکت گاز و اداره‌کل استاندارد از این تأسیسات ادامه می‌یابد تا ضمن بررسی عملکرد موتورخانه‌ها، اصلاحات و اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف انرژی انجام شود.

وی در پایان به توزیع بخاری‌های پربازده در مناطق سردسیر استان اشاره کرد و گفت: در این جلسه دستورات لازم برای ادامه روند توزیع این بخاری‌ها در شهرستان‌های سردسیر لرستان از سوی شرکت گاز صادر شد.

این نشست روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با هدف بررسی تمهیدات مدیریت مصرف انرژی و آمادگی برای مواجهه با ناترازی احتمالی گاز در فصل سرد سال برگزار شد.