به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خداپرست، در نشست بررسی مسائل و چالش‌های زیست‌محیطی شهرستان پارس‌آباد با فرماندار این شهرستان با اشاره به ضرورت ساماندهی وضعیت مدیریت پسماند در پارس‌آباد، اظهار کرد: تعیین تکلیف ایستگاه موقت انتقال پسماند و مرکز دفن زباله شهرستان باید با جدیت دنبال شود و دستگاه‌های مسئول نسبت به اجرای مصوبات کارگروه مدیریت پماند استان و شهرستان اقدام کنند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای کشاورزی پارس‌آباد و پیامدهای زیست‌محیطی برخی فعالیت‌های این بخش خاطرنشان کرد: سوزاندن بقایای گیاهی و کاه و کلش مزارع، رهاسازی پلاستیک‌های مورد استفاده در کشت‌های زیرنایلونی و استفاده غیراصولی از فضولات دامی و مرغی از جمله مشکلاتی است که محیط زیست منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، ساماندهی پسماندهای کشاورزی را نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند دانست و بر فعال‌تر شدن کمیته تخصصی مدیریت این نوع پسماند تأکید کرد.

خداپرست همچنین آموزش بهره‌برداران بخش کشاورزی، اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و فراهم‌سازی تجهیزات و فناوری‌های جایگزین را از جمله راهکارهای ضروری برای کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی عنوان کرد و خواستار همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی مرتبط در این زمینه شد.

در ادامه این نشست، علی لطفی، فرماندار پارس‌آباد، با تأکید بر لزوم پیگیری مستمر مصوبات و مطالبات زیست‌محیطی شهرستان، اظهار کرد: نظارت و مطالبه‌گری مستمر اداره حفاظت محیط زیست از دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در تسریع روند حل مشکلات و دستیابی به نتایج عملی مؤثر باشد.

وی همچنین بر ضرورت اولویت‌بندی مسائل زیست‌محیطی و تمرکز دستگاه‌های مسئول بر مشکلات اساسی شهرستان تأکید کرد و خواستار پرهیز از پراکنده‌کاری و پرداختن به موضوعات کم‌اهمیت در کنار مسائل اصلی شد.

فرماندار پارس‌آباد با اشاره به موقعیت این شهرستان به‌عنوان دومین شهر بزرگ استان اردبیل و برخورداری آن از ظرفیت‌های طبیعی، زیستگاه‌های ارزشمند و تنوع گونه‌های گیاهی و جانوری، تقویت ساختار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان را ضروری دانست.

لطفی تأمین نیروی انسانی متخصص، تجهیزات و امکانات اداری مورد نیاز این اداره را از الزامات ارتقای سطح نظارت و اجرای مأموریت‌های زیست‌محیطی در منطقه عنوان کرد.