محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اوایل وقت فردا خوزستان همچنان تحت تأثیر موج بارشی قرار دارد که سبب ابرناکی، رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و تندباد لحظه‌ای در برخی مناطق، به‌ویژه مناطق شمالی، شرقی و جنوبی می‌شود.

وی افزود: احتمال وقوع گردوخاک محلی و موقتی، به‌ویژه در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان، وجود دارد. همچنین تا اواسط روز چهارشنبه کاهش دید ناشی از مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل، مناطق جنوبی و جاده‌های مواصلاتی جنوبی دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: شمال خلیج فارس تا اواخر روز سه‌شنبه در برخی ساعات مواج خواهد بود و امروز نیز احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق در این منطقه پیش‌بینی می‌شود. سامانه بارشی فعال و فراگیر نیز از اوایل روز پنجشنبه استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سبزه‌زاری گفت: در شبانه‌روز گذشته رامشیر با ۳۶.۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و دهدز با ۱۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان بودند. دمای اهواز در این مدت به بیشینه ۳۴ و کمینه ۲۰.۹ درجه سانتی‌گراد رسید.