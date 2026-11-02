به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رضایی، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، در مجمع سالانه هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان، با اشاره به عملکرد هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان، بر ضرورت توسعه برنامه‌های آموزشی، تقویت فعالیت‌های ورزشی بانوان و افزایش هماهنگی میان هیئت استان و شهرستان‌ها تأکید کرد و اظهار کرد: این هیئت پس از یک دوره سرپرستی و بی‌ثباتی مدیریتی، با انتخاب جوادی به ریاست هیئت وارد مرحله تثبیت مدیریتی شد و در ۲۲ ماه گذشته اقدامات و اتفاقات مثبتی را رقم زده است.

وی با قدردانی از رئیس، اعضای هیئت‌رئیسه، خزانه‌دار، دبیر و مسئولان هیئت‌های شهرستانی گفت: موفقیت هیئت استانی زمانی محقق می‌شود که ارکان آن در شهرستان‌ها نیز عملکرد مناسبی داشته باشند و هماهنگی میان بدنه مدیریتی استان و شهرستان‌ها برقرار باشد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با بیان اینکه هماهنگی میان بخش‌های مختلف هیئت بدنسازی و پرورش اندام در دوره اخیر تقویت شده است، افزود: هیئت بدنسازی استان در مجموع عملکرد قابل قبولی داشته و ارزیابی من از فعالیت‌های این مجموعه «خیلی خوب» است، اما انتظار داریم این روند در سال آینده به سطح عالی برسد.

رضایی با اشاره به اختلاف سلیقه‌ها و دیدگاه‌های مختلف در بخش‌های گوناگون رشته بدنسازی و پرورش اندام بیان کرد: جوادی توانسته است میان بخش‌های مختلف این رشته وفاق ایجاد کند و در ۲۲ ماه مسئولیت من در ورزش استان، به‌جز یک مورد که ارتباطی با عملکرد مستقیم هیئت نداشت، شاهد چالش خاصی در این حوزه نبوده‌ایم.

مسابقات بدنسازی باید با مجوز هیئت تخصصی برگزار شود

وی یکی از موضوعات مورد تأکید در فعالیت هیئت بدنسازی را ضرورت هماهنگی با هیئت‌های شهرستانی و سایر مجموعه‌های ورزشی عنوان کرد و گفت: تعامل هیئت بدنسازی با بخش‌های دانشگاهی، دانش‌آموزی، کارگری، بسیج و شهرداری باید دوطرفه باشد و همه مجموعه‌ها در چارچوب ضوابط قانونی فعالیت کنند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان البرز با اشاره به برخی مسابقات برگزارشده در فصل گذشته اظهار کرد: در تابستان گذشته درباره چند مسابقه با چالش‌هایی مواجه شدیم که تبعات آن به اداره کل ورزش و جوانان نیز رسید و در مواردی ناچار به صدور اطلاعیه درباره لغو یا نحوه برگزاری مسابقات شدیم.

رضایی تأکید کرد: مجموعه‌هایی که در بخش‌های مختلف مسابقات بدنسازی برگزار می‌کنند، باید مجوزهای لازم را از هیئت تخصصی این رشته دریافت کنند و برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی مسابقات نیز پس از طی مراحل قانونی، دریافت مجوزهای استانی و هماهنگی‌های لازم با شورای تأمین انجام شود.

وی افزود: انتظار داریم هیئت بدنسازی این موضوع را به‌صورت جدی پیگیری کند تا در ادامه فعالیت‌ها شاهد تکرار چالش‌های گذشته نباشیم.

توسعه برنامه‌های آموزشی و فعالیت بانوان

رضایی با اشاره به اقدامات آموزشی هیئت بدنسازی و پرورش اندام البرز گفت: این هیئت در حوزه برنامه‌های آموزشی با دریافت مجوزهای فدراسیون اقدامات مناسبی انجام داده و لازم است این روند با هماهنگی بیشتر میان هیئت و اداره کل ورزش و جوانان ادامه پیدا کند.

وی همچنین فعالیت‌های بخش بانوان را از محورهای قابل توجه عملکرد هیئت دانست و اظهار کرد: در سال‌های اخیر رویدادها و اتفاقات مثبتی در حوزه بانوان این رشته رقم خورده که در گذشته کمتر شاهد آن بودیم و بابت تلاش‌های انجام‌شده در این بخش از مسئولان هیئت قدردانی می‌کنم.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز در پایان با اشاره به مسئولیت اداره کل در مدیریت ۵۴ رشته ورزشی و ارتباط با فدراسیون‌های مربوطه خاطرنشان کرد: هر رشته ورزشی مسائل، چالش‌ها، فرصت‌ها و مشکلات خاص خود را دارد و انتظار ما از هیئت بدنسازی این است که با حفظ هماهنگی و انسجام موجود، روند توسعه فعالیت‌های خود را ادامه دهد.