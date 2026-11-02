سعید دارابی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مانور میدانی و عملیاتی پدافند غیرعامل با موضوع «تداوم کارکرد واحدهای خبازی استان لرستان» اظهار کرد: این مانور با هدف ارتقای سطح آمادگی، ارزیابی توان عملیاتی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای استمرار فعالیت نانوایی‌ها در شرایط اضطراری برگزار شد.

وی افزود: نانوایی‌ها از مراکز مهم تأمین نیازهای روزمره مردم به شمار می‌روند و حفظ فعالیت آن‌ها در شرایط بحران و جنگ، نقش مهمی در پایداری خدمات‌رسانی و تأمین نیازهای اساسی جامعه دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان ادامه داد: در این مانور، میزان آمادگی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برای مواجهه با شرایط اضطراری و فراهم کردن زمینه تداوم فعالیت واحدهای خبازی مورد ارزیابی قرار گرفت.

دارابی تأکید کرد: افزایش آمادگی و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای استمرار خدمات نانوایی‌ها، از الزامات مدیریت بحران در حوزه تأمین و توزیع نان است.