به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین، در همایش «اربعین و رسالت دانشگاه تراز در تحقق تمدن نوین اسلامی» که صبح امروز در پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، بر ضرورت نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در شناسایی، مطالعه و مدل‌سازی ارزش‌ها و آموزه‌های اجتماعی پیاده‌روی اربعین تأکید کرد.

وی در تشریح ظرفیت‌های تمدنی پیاده‌روی اربعین گفت: تجربه زیسته اربعین باید از یک مناسک و رویداد محدود به الگویی برای سیاست‌گذاری عمومی، حکمرانی اجتماعی و تربیت نیروی انسانی در جامعه تبدیل شود.

احمدی با بیان اینکه دانشگاه نباید صرفاً مشاهده‌گر تحولات اجتماعی باشد، اظهار داشت: رسالت دانشگاه تولید دانش است، اما این دانش زمانی می‌تواند در مسیر تمدن‌سازی قرار گیرد که به مدل‌های کاربردی و قابل اجرا در جامعه تبدیل شود.

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین افزود: دانشگاه‌ها می‌توانند با مطالعه دقیق پدیده اربعین، مؤلفه‌های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی آن را استخراج و برای استفاده در عرصه‌های مختلف اجتماعی مدل‌سازی کنند. در این مسیر، علاوه بر پژوهش، تربیت نیروی انسانی توانمند و برخوردار از نگاه تمدنی نیز اهمیت اساسی دارد.

اربعین جلوه‌ای از کرامت انسانی، عدالت و محبت است

وی با اشاره به جلوه‌های اخلاقی و انسانی اربعین تصریح کرد: در این رویداد بزرگ، ارزش‌هایی همچون کرامت انسانی، عدالت، محبت و رحمت به دیگران به‌روشنی مشاهده می‌شود. در فضای اربعین، افراد فارغ از ملیت، زبان، مذهب، جنسیت و سن، مورد احترام و تکریم قرار می‌گیرند و آنچه اهمیت دارد، پیوند و محبت در مسیر امام حسین (ع) است.

احمدی ادامه داد: این نگاه عادلانه و محبت‌آمیز باید از فضای اربعین به سایر بخش‌های جامعه، از جمله مدارس، دانشگاه‌ها، نهادهای اجتماعی و عرصه سیاست‌گذاری عمومی منتقل شود. دانشگاه‌ها می‌توانند با طراحی الگوهای متناسب، زمینه اجرای این ارزش‌ها را در مقیاس‌های کوچک‌تر فراهم کنند.

رقابت در خدمت‌رسانی جایگزین رقابت برای قدرت شود

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین فرهنگ خدمت را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تمدن اربعینی دانست و گفت: در این الگو، به‌جای قدرت‌طلبی و رقابت برای دستیابی به موقعیت‌های قدرت، خدمت به مردم و رقابت در خدمت‌رسانی اهمیت پیدا می‌کند. چنین رویکردی نیازمند تربیت انسان‌هایی است که خدمت را بر منفعت‌طلبی و قدرت‌طلبی ترجیح دهند.

وی با تأکید بر ضرورت پیوند میان دانشگاه، مراکز مطالعاتی و نظام حکمرانی خاطرنشان کرد: دانشگاه می‌تواند حلقه اتصال میان تولید دانش، تربیت نیروی انسانی و عرصه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری باشد. ارزش‌ها و فضایل تجربه‌شده در اربعین باید به الگوها، قوانین و سیاست‌های عمومی قابل اجرا تبدیل شوند.

تمدن مبتنی بر فرهنگ اربعین نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است

احمدی تأکید کرد: شکل‌گیری تمدن مبتنی بر فرهنگ اربعین، فرایندی بلندمدت است و نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت محقق شود؛ اما با پژوهش، مدل‌سازی، تربیت نیروی انسانی و برنامه‌ریزی مستمر می‌توان بخش‌های مهمی از این تجربه تمدنی را در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی کشور نهادینه کرد.

۳۰۰ رساله و صدها پایان نامه با موضوع اربعین تدوین شده است

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین گفت: دانشگاه ها پیشگام حرکت اربعین هستند و دانشگاه امام صادق پیشگام بوده است. بیش از ۳۰۰ رساله با موضوع اربعین تدوین شده و ۱۰۰ ها پایان‌نامه رساله با این موضوع در دست تدوین است ولی کافی نیست ما نیازمند مدل سازی هستیم. برای پایداری آن باید مدل سازی شده وارد جامعه شود که این‌کار باید توسط دانشگاه ها و مراکز علمی انجام شود.