به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی با اشاره به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در آموزه‌های دینی گفت: این دو فریضه به سخن گفتن محدود نیست و انسان می‌تواند با رفتار درست، دیگران را به نیکی دعوت کند.

وی تبیین معارف دینی را نیازمند توجه به مجموعه آموزه‌های اسلامی دانست و افزود: همان‌گونه که آیات قرآن کریم با تفسیر یکدیگر روشن می‌شوند، سخنان پیامبر اکرم(ص)، ائمه اطهار(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) نیز در فهم و روشنگری معارف دین نقش دارند.

این مرجع عالیقدر شیعیان با تأکید بر اهمیت رفتار در تربیت فرزندان اظهار کرد: والدین برای دعوت فرزندان به معروف و بازداشتن آنان از منکر، باید خود در عمل الگوی مناسبی باشند و نماز را به‌موقع بخوانند، از سخن بیهوده بپرهیزند و غیبت نکنند.

جوادی آملی ادامه داد: تربیت فرزندان همواره به طرح مطالب علمی و عمیق نیاز ندارد، بلکه باید به آنان آموخت خیرخواه مردم باشند و اگر مشکلی دیدند، آن را مطرح کنند و برای برطرف کردنش بکوشند.

رفتار نیک، راه دعوت به معروف است

وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر در خانه، محیط کار و جامعه وظیفه انسان است، گفت: یکی از بهترین شیوه‌های انجام این فریضه، دعوت عملی است؛ یعنی فرد با انجام کار درست، دیگران را نیز به خوبی ترغیب کند.

این مرجع عالیقدر شیعیان در ادامه به نقش رفتار افراد صاحب قدرت و مسئولیت در جامعه پرداخت و اظهار کرد: کسی که راه نادرستی در پیش می‌گیرد و مانع حرکت دیگران در مسیر درست می‌شود، دو منکر انجام داده است؛ هم خود از راه صحیح منحرف شده و هم دیگران را از آن بازداشته است.

وی افزود: هنگامی که فرد صاحب‌منصب رفتاری نادرست پیش می‌گیرد و دیگران از او پیروی می‌کنند، کردار او در عمل به ترویج منکر و جلوگیری از معروف می‌انجامد.

جوادی آملی با اشاره به پیامدهای پیروی از روش نادرست بیان کرد: کسانی که راه باطل را در پیش می‌گیرند، می‌توانند دیگران را نیز به انحراف بکشانند و در چنین فضایی، رشوه و خیانت در جامعه گسترش می‌یابد.

بازداشتن مردم از حق، مایه تباهی است

وی با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین(ع) درباره سرنوشت جوامع پیشین خاطرنشان کرد: «فَإِنَّمَا أَهْلَکَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ أَنَّهُمْ مَنَعُوا النَّاسَ الْحَقَّ فَاشْتَرَوْهُ وَ أَخَذُوهُ بِالْبَاطِلِ فَاقْتَدَوْهُ»؛ آنچه پیشینیان را به هلاکت رساند، این بود که مردم را از حق بازداشتند و آنان نیز حق را به بهای باطل گرفتند و از باطل پیروی کردند.

این مرجع عالیقدر شیعیان تأکید کرد: هنگامی که رفتار نادرست صاحبان قدرت به الگویی برای جامعه تبدیل شود و مردم نیز از آن پیروی کنند، زمینه سقوط و نابودی آن حکومت فراهم می‌شود.