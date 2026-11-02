به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌خای دفاع مقدس خراسان شمالی سرهنگ پاسدار مهدی الهی‌راد اظهار کرد: خراسان شمالی آماده میزبانی از پیکر مطهر شهدای گمنام همزمان با ایام دهه فاطمیه است.

وی با بیان اینکه در خراسان شمالی ۹۴ شهید گمنام در ۵۴ نقطه خاکسپاری شده‌اند و شهدای جدید نیز به این شهدای گرانقدر افزوده خواهد شد، افزود: همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س)، براساس تقاضاهایی که در سطح استان مبنی بر خاکسپاری شهید گمنام داشتیم، شاهد حضور این لاله‌های فاطمی خواهیم بود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان شمالی تصریح کرد: این برنامه با هدف بزرگداشت ایثارگری شهدا و ایجاد پیوند معنوی میان ارزش‌های دفاع مقدس با نسل امروز و آموزه‌های اهل‌بیت (ع) برنامه‌ریزی شده است. این رویداد فرصتی است تا نسل جدید با پیوند میان دو بزرگترین ایثار تاریخ بشر، یعنی دفاع از وطن و دفاع از دین، آشنا شوند.

الهی‌راد بیان کرد: این رویداد تنها یک مراسم تشییع نیست، بلکه تجلی پیوند میان خون شهید و اشک سوگواران اهل‌بیت (ع) است.

وی در پایان بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از فضای معنوی حضور شهدا در خراسان شمالی تأکید کرد و گفت: کاروان حامل پیکرهای مطهر شهدا از روز ۱۵ آبان‌ماه وارد استان شده و برنامه‌های استقبال و وداع در شهرستان‌ها براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برگزار می‌شود.