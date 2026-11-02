به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صمد حافظی صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در مجموع چهار تیم قرآنی از کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان در دو رده سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال به مرحله نیمه‌نهایی هجدهمین دوره مسابقات «مدهامتان» راه یافتند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، افزود: در جریان رقابت‌های نیمه‌نهایی، دو تیم لرستان در رده سنی بالای ۱۸ سال و در بخش‌های خواهران و برادران موفق شدند به مرحله نهایی این دوره از مسابقات راه پیدا کنند.

معرفی تیم‌های راه‌یافته به مرحله کشوری

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد لرستان با اشاره به تیم‌های منتخب استان بیان کرد: تیم قرآنی کانون فرهنگی و هنری امام علی (ع) در بخش خواهران و تیم قرآنی کانون فرهنگی و هنری آل‌طاها خرم‌آباد در بخش برادران، نمایندگان لرستان در مرحله نهایی مسابقات مدهامتان خواهند بود.

حافظی با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد قرآنی گفت: تقویت جایگاه مسجد به‌عنوان پایگاه فعالیت‌های قرآنی، شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی در میان اعضای کانون‌های مساجد، توسعه فعالیت‌های گروهی و شبکه‌سازی میان کانون‌های فرهنگی و هنری و ایجاد انگیزه برای حضور بیشتر نوجوانان و جوانان در برنامه‌های قرآنی، از مهم‌ترین اهداف این مسابقات است.

وی ادامه داد: گسترش جریان قرآنی در شبکه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد و فراهم کردن زمینه مشارکت جمعی اعضا در فعالیت‌های قرآنی نیز از دیگر رویکردهای این رویداد به شمار می‌رود.

رقابت تیم‌های قرآنی در رشته‌های متنوع

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد لرستان با اشاره به روند برگزاری مرحله استانی مسابقات اظهار کرد: مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان با حضور گروه‌های منتخب از سراسر استان برگزار شد و در پایان، چهار تیم ۹ نفره شامل خواهران و برادران در دو رده سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال به مرحله کشوری راه یافتند.

حافظی با بیان اینکه این دوره از مسابقات در رشته‌های متنوع قرآنی و فرهنگی برگزار می‌شود، افزود: قرائت تحقیق و ترتیل، حفظ عمومی و تخصصی، اذان و مکبری، دعاخوانی، هنر قرآنی، قصه‌گویی قرآنی، ترجمه‌خوانی و قرائت نماز از جمله رشته‌های پیش‌بینی‌شده در هجدهمین دوره مدهامتان است که با استقبال اعضای کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد همراه شده است.

وی در پایان از برگزاری مرحله کشوری این رقابت‌ها از ۱۷ آبان‌ماه در استان همدان خبر داد و ابراز امیدواری کرد نمایندگان لرستان در این مرحله نیز موفق به کسب نتایج مطلوب شوند.