به گزارش خبرنگار مهر، حمید خسرو تهیه کننده و مجری برگزاری ویژه برنامه موسیقایی «شب های بوشهر» در تشریح جزئیات این رویداد موسیقایی بیان کرد: براساس برنامه ریزی هایی که انجام گرفته از روز شنبه نهم آبان ویژه برنامه موسیقایی «شب های بوشهر» در سالن «ایت باکس» از مجموعه تازه تاسیس موسیقی و تئاتر تهران آغاز شده و تا روز شانزدهم آبان نیز ادامه پیدا خواهد کرد. برنامه ای که به اعتقاد من در بحبوحه ترویج و توسعه فرهنگ ها و رویدادهای بیگانه ای چون «هالووین» می تواند اتفاق خوبی برای معرفی موسیقی نواحی ایران و آشنایی مخاطبان با فرهنگ ها، سنت ها و آداب موسیقایی مردم عزیز ایران در تلفیق با سلیقه های به روز جامعه به حساب آید.

وی با بیان اینکه پروژه یاد شده با همراهی مجموعه «خانه دوست» برگزار می شو، ادامه داد: طی اجراهایی که برای این دوره از رویداد موسیقایی «شب های بوشهر» در نظر گرفته شده، گروه «دریادلان» به رهبری ارکستر یحیی حمیدی با اجرای خیام خوانی و موسیقی محلی بوشهری، گروه «عیسی سلیمیان» به سرپرستی و خوانندگی عیسی سلیمیان، گروه «مُرتی» به سرپرستی و خوانندگی مرتی عزیززاده، گروه «سنگار» به خوانندگی مهدی زنده پی، گروه «ممرضا زمانی (محمدرضا زمانی)» به رهبری ارکستر حسین توحیدی و گروه «سام موسایی» با فضاهای موسیقایی متفاوت با محوریت موسیقی جنوب در روزهای مختلف به اجرای برنامه می پردازند.

این تهیه کننده در پایان یادآور شد: اجراهای مرتبط با ویژه برنامه موسیقایی «شب های بوشهر» ابتدا در تهران و سپس در استان های مازندران، کرمان، فارس و گیلان پیش روی مخاطبان قرار خواهند گرفت. مسیری که تلاش شده با ارائه یک موسیقی متفاوت که ریشه در نغمه ها و آواهای آئینی نواحی مختلف ایران دارد فضای تازه ای را برای شنوندگان موسیقی باز کند.