به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد اظهار کرد: در پی اعلام شکایت یکی از شهروندان مبنی بر وقوع سرقت از منزل، شناسایی و دستگیری عامل این سرقت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی اظهارات شاکی نشان داد فردی نقاب‌دار حوالی ساعت ۱۵، در حالی که همسر وی در منزل حضور داشته و خواب بوده است، با بستن دست و دهان او اقدام به سرقت ۵۰ گرم طلا کرده است.

رئیس پلیس آگاهی انتظامی مازندران با اشاره به ارزش اموال مسروقه تصریح کرد: ارزش تقریبی طلاهای سرقت‌شده ۱۲ میلیارد و ۸۲۲ میلیون ریال، معادل یک میلیارد و ۲۸۲ میلیون تومان برآورد شده است.

سرهنگ خورشاد ادامه داد: کارآگاهان با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، هویت سارق را که با موتورسیکلت در محل تردد داشت، شناسایی کردند و با هماهنگی مقام قضایی، متهم را در کمتر از سه ساعت دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهم در جریان بازجویی‌های تخصصی به ارتکاب سرقت اعتراف کرد و با راهنمایی وی، اموال مسروقه کشف و به مالباخته تحویل داده شد.

سرهنگ خورشاد در پایان با تأکید بر ضرورت افزایش ضریب امنیت منازل، از شهروندان خواست با نصب دوربین‌های مداربسته و رعایت نکات حفاظتی، از بروز سرقت پیشگیری کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را در اسرع وقت به پلیس اطلاع دهند.

شهروندان همچنین می‌توانند پرسش‌های خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی روبیکا و ایتا با شناسه CID Mazandaran با پلیس آگاهی در میان بگذارند.