به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رحمت‌زاده نماینده مردم صومعه‌سرا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حساب کاربری خود در فضای مجازی، نوشت: «هفت ماه بلاتکلیفی وزارت اطلاعات، در شرایط جنگی و تهدیدات پیچیده امنیتی قابل قبول نیست. با پایان مهلت قانونی سرپرستی، رئیس‌جمهور باید بدون تأخیر وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند. وزیر آینده باید از بدنه تخصصی و باتجربه وزارت اطلاعات باشد؛ با اشراف اطلاعاتی، تجربه عملیاتی و توان تعامل مؤثر با جامعه اطلاعاتی کشور و توان صیانت از شأن و سرمایه انسانی سربازان گمنام امام زمان (عج). وزارت اطلاعات محل آزمون و خطا نیست؛ امنیت ملی جای تعلل نیست و تعیین تکلیف فوری این وزارتخانه یک ضرورت قانونی و امنیتی است.»