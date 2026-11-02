به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دولت روسیه با صدور حکمی، صادرات برخی محصولات پتروشیمی از این کشور به مقصد کشورهای خارج از اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به‌مدت سه ماه ممنوع کرد.

دولت روسیه اعلام کرد این تصمیم با هدف حمایت از تأمین پایدار مواد اولیه برای واحدهای تولیدی و کارخانه‌های داخلی اتخاذ شده است.

این محدودیت شامل صادرات بنزن زغال‌سنگی و نفتی، تولوئن، ارتوزایلن، پارازایلن و فنول می‌شود.

این محصولات در صنایع مختلفی از جمله تولید رنگ و پوشش‌های صنعتی، بسته‌بندی مواد غذایی، ساخت کف‌پوش، عایق کابل و همچنین صنایع پزشکی کاربرد دارند.