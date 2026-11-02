به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، مجید دشتی با اشاره به ظرفیت نهایی ۶۷۵ مترمکعبی تصفیه‌خانه فاضلاب ندوشن اظهار کرد: فاز نخست این طرح با ظرفیت تصفیه روزانه ۱۰۰ مترمکعب و اعتباری بالغ بر ۱۷۵ میلیارد ریال در دست اجراست و تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی رسیده است.

وی افزود: در این مرحله، تأسیسات پیش‌تصفیه، متعادل‌سازی، مخزن ذخیره لجن و واحد آبگیر مکانیکی با ظرفیت متناسب با کل طرح، یعنی ۶۷۵ مترمکعب در شبانه‌روز، در زمینی به وسعت یک هکتار احداث می‌شود. همچنین تانک بیولوژیک و تجهیزات مورد نیاز برای تصفیه روزانه ۱۰۰ مترمکعب فاضلاب به روش هوادهی گسترده در حال اجراست.

دشتی با اشاره به اقدامات زیرساختی پروژه گفت: عملیات برق‌رسانی و حصارکشی تصفیه‌خانه نیز با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال انجام شده است.

وی درباره کیفیت پساب خروجی تصریح کرد: این تصفیه‌خانه بر اساس استانداردهای تخلیه به آب‌های سطحی طراحی شده است، اما برنامه‌ریزی‌ها بر استفاده از آب بازیافتی حاصل از تصفیه فاضلاب در صنایع و معادن مجاور شهر ندوشن متمرکز است.

مدیر امور آبفای شهرستان میبد همچنین از تکمیل شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر ندوشن خبر داد و گفت: این شبکه با ۳۴ کیلومتر لوله‌گذاری و نصب یک‌هزار و ۱۵۰ سیفون فاضلاب، با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکت آب و فاضلاب و صندوق توسعه اسلامی اجرا شده است.

دشتی تأکید کرد: اجرای شبکه جمع‌آوری و تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب ندوشن، زمینه مدیریت اصولی فاضلاب شهری و استفاده از ظرفیت آب بازیافتی برای مصارف صنعتی و معدنی را فراهم می‌کند.