به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در همایش بین‌المللی «استکبارستیزی در اندیشه امام شهید» که صبح دوشنبه در سالن همایش‌های آستان قدس رضوی برگزار شد، با اشاره به جایگاه شهدای مجاهد در غربت در تبیین مسیر مبارزه با استکبار، اظهار کرد: شهدای بزرگواری که در مسیر مجاهده در راه خدا، مراحل و مراتب دشوار و سنگینی را پیمودند و تا حساس‌ترین موقعیت‌ها در دل دشمن پیش رفتند، در مقام ستیزه با دشمن و در شرایطی مظلومانه، در سرزمین غربت یا در جریانی غریبانه به شهادت رسیدند.

علم‌الهدی با بیان اینکه شهادت این مجاهدان، واقعیتی را در مسیر مبارزه با دشمن برای ما روشن می‌کند، افزود: شهدای مظلوم در غربت، آموزگار حرکت‌های مجاهدانه عزیزان فداکار در راه خدا هستند و اهمیت استمرار مبارزه با دشمن را به ما نشان می‌دهند.

وی ادامه داد: اگر بناست واقعاً در مقام مجاهده و مبارزه با دشمن، مرزنشناس نباشیم و تا آنجا پیش برویم که خطر را بپذیریم و در همه شرایط و موقعیت‌ها مسیر مجاهده را طی کنیم و بدون محدودیت در خط مبارزه با دشمنان خدا و استکبارستیزی فعالیت داشته باشیم، بنابراین نباید هیچ‌گونه توقف و ایستایی در مسیر جهاد، حتی در مراحلی که به شهادت منتهی می‌شود، وجود داشته باشد.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: این مسیر را باید نه‌تنها تا آخرین مرحله امکان، بلکه تا آخرین مرحله امکان وقوع شهادت ادامه داد و هیچ مانع و سنگلاخی در مسیر این حرکت نمی‌تواند عامل توقف ما باشد تا در آنجا بایستیم و حرکت را متوقف کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به اهمیت ادامه مبارزه در راه خدا و در خط استکبارستیزی عنوان کرد: آنچه در این عرصه اهمیت دارد، استمرار کار و مرگ‌ناپذیری این جریان است. شهادت شهدای غربت، این واقعیت را برای ما اثبات و اهمیت این مسئله را روشن می‌کند که در مسیر حرکت استکبارستیزی، هیچ نقطه ایستایی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: خط استکبارستیزی، مسیری است که اگر در هر مرحله از آن وقوف و توقفی ایجاد شود، لازمه‌اش پذیرش استکبار و تسلیم در برابر جریان مستکبر است؛ بنابراین برای اینکه این پذیرش و تسلیم در برابر استکبار به وجود نیاید و اقتدار مستکبران را در عرصه زندگی خود نپذیریم، باید این حرکت بدون توقف و ایستایی و در مسیری پویا، با جدیت و دقت ادامه پیدا کند و این خط را استمرار ببخشیم.

اهمیت احکام اجتماعی اسلام و مسئولیت مسلمانان در برابر دشمن

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با اشاره به جایگاه احکام اجتماعی در اسلام اظهار داشت: در اسلام، قرآن کریم و منابع دینی، سلسله‌ای از احکام وجود دارد که اهمیت عمده آن‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد. یکی از مشکلات امروز جامعه شیعه، هرچند خوشبختانه با اوج‌گیری انقلاب مقدس اسلامی این مشکل در حال برطرف شدن است، آن است که در اولویت‌بندی وظایف دینی و احکام شرعی خود دچار مشکل هستیم.

علم‌الهدی با بیان اینکه گاهی توجه افراد به مسائل فردی و احکام مربوط به احوال شخصیه، بیش از وظایف اجتماعی و مسئولیت‌های دینی است، افزود: گاهی مشاهده می‌شود یک برادر یا خواهر مسلمان شیعه، به‌اندازه‌ای که در مسائل فقهی و احکام مربوط به خود مراقبت می‌کند، به انجام یک وظیفه و واجب مؤثر در حمایت از دین خدا و مقابله با دشمنان خدا توجه ندارد.

وی ادامه داد: اگر توجهات و عنایات افراد متدین، به‌ویژه خانواده‌هایی را که در فرهنگ دینی رشد کرده‌اند، بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که دقت و توجه آنان به مسائل فقهی و احکام شرعی در احوال شخصیه، بسیار بیشتر از مسائل اجتماعی و وظایفی است که یک طرف آن، مظلمه اجتماعی و طرف دیگر آن مسئولیتی است که تخلف از آن، گاهی غیرقابل جبران خواهد بود؛ با این حال، به این مسائل با وجود اهمیت فراوان، کمتر توجه می‌شود.

امام جمعه مشهد با اشاره به آیه شریفه «وَلَا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ» تصریح کرد: معمولاً توجه به این آیه شریفه به این معناست که در مسیر معاملات و رفتارهای عادی زندگی خود، به ظالمان اعتماد نکنید؛ اما لطافتی که در بیان حکم و ماده «رکون» وجود دارد، نه در برخی تحقیقات فقهی مورد توجه قرار می‌گیرد و نه برای عزیزانی که بناست این مسئله را به‌عنوان یک قانون الهی اجرا کنند، به‌درستی تبیین می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی عنوان کرد: باید توجه داشته باشیم که احکام الهی در مسائل اجتماعی زندگی ما، اهمیت بیشتری از احکام الهی در احوال شخصی و مسائل زندگی فردی دارند. اگر در عرصه زندگی فردی، حکمی مورد مخالفت قرار گیرد، این مخالفت با یک حکم است که اگر از روی بی‌توجهی باشد، تقصیری متوجه فرد نخواهد بود و عقوبتی نیز بر آن مترتب نیست و اگر با آگاهی صورت گرفته باشد، باب توبه مفتوح است و فرد می‌تواند آن را جبران کند؛ اما در مسائل اجتماعی، موضوع به این شکل نیست.

رکون به ظالمان؛ زمینه‌ساز سلطه مستکبران بر جامعه اسلامی

علم‌الهدی با بیان اینکه تخلف از واجبات اجتماعی، آثار و پیامدهای سنگینی به دنبال دارد، اظهار داشت: آنجا که یک واجب اجتماعی از سوی خداوند اعلام می‌شود، مسلمان وظیفه‌مند باید آن را اجابت و اجرا کند؛ اما اگر در انجام این وظیفه اجتماعی تخلف کند، نخست اینکه این تخلف قابل جبران نیست؛ زیرا حقوق انسان‌ها را دربرمی‌گیرد و چگونه می‌توان در مقام جبران یک تخلف از حکم اجتماعی، حقوق ازدست‌رفته اشخاص را دوباره تأمین کرد و به‌طور کامل از عهده این مسئله برآمد؟

وی افزود: از سوی دیگر، مظلمه این تخلف به‌اندازه‌ای سنگین است که گاهی مخالفت با یک واجب اجتماعی می‌تواند مسیر حرکت ما را تغییر دهد و از مسیر اسلام خارج کرده و در مسیر کفر یا نفاق قرار دهد؛ بنابراین، تخلف از یک فرمان اجتماعی و زیر پا گذاشتن یک حکم واجب اجتماعی، ممکن است جریان زندگی ما را از فرهنگ دینی خارج و در جریان کفر یا نفاق وارد کند.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با اشاره به انتخاب واژه «رکون» در آیه شریفه بیان کرد: اینکه در این آیه، عنوان «رکون» از سوی ذات مقدس پروردگار انتخاب شده است و می‌فرماید «وَلَا تَرْکَنُوا»، نکته مهمی دارد. اگر مقصود صرفاً اعتماد بود، می‌شد مفهوم اعتماد را با لفظی متناسب با آن بیان کرد؛ اما خداوند متعال واژه‌ای را در این آیه به کار برده است که از نظر معنا، گستردگی فوق‌العاده‌ای دارد و دامنه شمول آن، موارد بسیار بیشتری را دربرمی‌گیرد.

امام جمعه مشهد ادامه داد: اهمیت مفهوم و کلمه «رکون» در این است که به معنای رکن‌سازی و پایه‌سازی است و تنها به اعتماد محدود نمی‌شود. خداوند می‌فرماید به افراد ظالم و مستکبر تکیه نکنید و آنان را پایه‌سازی نکنید؛ یعنی به‌گونه‌ای عمل نکنید که این افراد به‌عنوان یک جریان پایدار اجتماعی بر جامعه مسلط شوند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: رکون به ظالم، بسیار فراتر از اعتماد معمولی و عادی به ظالم در امور زندگی است؛ رکون به معنای رکن کردن ظالم، پایه قرار دادن او، جا انداختن اقتدار وی در جریان اجتماع و در دل جامعه و مسلط کردن کامل او به‌عنوان یک کانون قدرت است. همه این مبانی از مفهوم واژه رکون استفاده می‌شود و اگر این مفهوم را با تمام ویژگی‌هایی که در این لغت وجود دارد، به‌عنوان یک حکم عام قرآنی در نظر بگیریم، بزرگ‌ترین وظیفه ما، عدم رکون به ظالم و استکبارستیزی خواهد بود.

علم‌الهدی با بیان اینکه هرگونه سکوت و توقف در برابر قدرت‌یابی مستکبران، مصداقی از رکون به ظالم است، افزود: اگر در برابر قدرت‌یابی مستکبران سکوت کنیم، با آنان مبارزه نکنیم، مجاهدت در برابر استکبار را زیر پا بگذاریم و در مقام نفی و مقابله با استکبار، شانه از زیر بار مسئولیت خالی کنیم، در حقیقت در همان مسیر رکون‌سازی، رکن‌بخشی و پایه‌سازی استکبار در کانون زندگی اجتماعی مسلمانان حرکت کرده‌ایم و این اقدام، درست در نقطه مقابل فرمان و حکم الهی است.

وی ادامه داد: بنابراین، هرگونه توقف و سکون در مسیر استکبارستیزی، به معنای رکون به ظالم و پایه‌سازی برای مستکبر است؛ ازاین‌رو باید این نکته را در احکام اجتماعی اسلام به‌دقت مورد توجه قرار دهیم که تخلف از احکام اجتماعی، سنگین‌تر از تخلف از احکام فردی و احوال شخصی است که خداوند متعال حکم آن‌ها را به ما ابلاغ کرده است.

امام جمعه مشهد با تأکید بر اینکه استکبارستیزی صرفاً یک جریان سیاسی نیست، اظهار داشت: مسئله استکبارستیزی، تنها یک خط حرکت سیاسی در جامعه یا متعلق به یک جمعیت، گروه، سلیقه، ذوق و نتیجه فکری خاص نیست؛ بلکه استکبارستیزی یک واجب صددرصد الهی است و در قرآن کریم، برای تخلف از این واجب، تهدیدی مطرح شده که در برابر تخلف از هیچ واجب دیگری با این تعبیر بیان نشده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به عبارت «فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ» تصریح کرد: تعبیر «فتمسکم النار» به این معناست که دیگر راه نجاتی از آتش جهنم وجود ندارد. اگر در مسیر استکبارستیزی تخلف کنیم و مقابله با استکبار را در حد یک واجب شرعی انجام ندهیم، به این دلیل که هرگونه توقف و ایستایی در برابر سلطه‌طلبی و قدرت‌یابی استکبار، موجب تقویت مستکبر و افزایش اقتدار او در جامعه می‌شود، در حقیقت خودمان زمینه رکون به ظالم را فراهم کرده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه توقف در این مسیر، به معنای سکوت در برابر مستکبر و ایستایی در حرکت سیاسی و جهادی مقابل اوست و نتیجه آن، رکن شدن ظالم و تبدیل شدن او به محور اقتدار خواهد بود. در چنین شرایطی، آیه شریفه «وَلَا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ» دقیقاً مورد تمرد و مخالفت قرار گرفته است و تهدید خداوند متعال نیز تهدیدی است که با این تعبیر در برابر هیچ گناه دیگری بیان نشده است.

افول آمریکا؛ نتیجه استمرار حرکت استکبارستیزی

علم‌الهدی با بیان اینکه تهدید الهی در آیه شریفه تنها به زندگی اخروی انسان محدود نمی‌شود، اظهار داشت: «فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ» واقعیتی است که هم دنیای ما و هم آخرت ما را دربرمی‌گیرد؛ دنیای ما را می‌سوزاند، هستی ما را خاکستر می‌کند و تمام وجود و شخصیت اجتماعی انسان را از بین می‌برد و در زندگی مادی و اخروی، پیامدهای سنگینی به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: انسان باید در آتش آن زندگی ابدی گرفتار شود؛ به این دلیل که در برابر استکبار کوتاه آمده و با رکون کردن به مستکبران، آنان را به رکن و پایه‌ای در درون زندگی اجتماعی خود تبدیل کرده است. این همان حقیقتی است که در آیه شریفه «وَلَا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ» مورد تأکید قرار گرفته است.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با اشاره به آثار و نتایج مبارزه با استکبار عنوان کرد: باید بدانیم که حرکت در مقابل استکبار را از هر نقطه‌ای آغاز کنیم، پایان آن پیروزی و نتیجه‌اش مثبت خواهد بود. روزی که با پیروزی انقلاب مقدس اسلامی، مبارزه با استکبار آغاز شد، حتی پیش از پیروزی انقلاب و از ابتدای نهضت امام، حرکت ایشان در واقع مقابله با آمریکا و جنایت‌های این کشور بود.

امام جمعه مشهد ادامه داد: از نخستین نقطه‌ای که جریان ۱۳ آبان به‌عنوان روز استکبار شکل گرفت، این مناسبت ابتدا روز استکبار بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به روز استکبارستیزی تبدیل شد. پیش از پیروزی انقلاب، سیزدهم آبان روز استکبار بود؛ روزی که استکبار، لبه تیز قدرت خود را با تبعید امام نشان داد و نخستین حرکت استکباری در این مناسبت و در روز استکبار تحقق پیدا کرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به تفاوت جایگاه آمریکا در گذشته و امروز تصریح کرد: باید اقتدار آمریکای آن روز را با آمریکای امروز مقایسه کنیم. آمریکا در آن زمان، در تمام عرصه‌های سیاسی و جهانی خود در اوج اقتدار و موقعیت قرار داشت؛ به‌گونه‌ای که تنها با اراده این کشور، جنگ شش‌روزه به وقوع پیوست و رژیم اسرائیل توانست سرزمین‌های عربی را تصرف کند و بر سرنوشت زندگی اعراب مسلط شود. آمریکا حتی مستقیماً وارد عملیات نشد و صرفاً اراده آن برای تحقق چنین وضعیتی کافی بود؛ این نشان‌دهنده جایگاه اقتدار آمریکا در آن مقطع بود.

علم‌الهدی با بیان اینکه امروز وضعیت آمریکا با گذشته تفاوت اساسی پیدا کرده است، اظهار داشت: امروز آمریکا در مسیر افول، نابودی و سقوط قرار گرفته است و این نشان می‌دهد که استکبارستیزی اثر خود را به‌روشنی گذاشته است. روزی که امام مبارزه با استکبار را آغاز کرد، آمریکا در اوج قدرت و توانمندی جهانی و در موقعیت اقتدار بین‌المللی قرار داشت؛ اما امروز، پس از این مدت مبارزه با آمریکا و استکبارستیزی، باید دید پیروز میدان چه کسی است و آمریکا به چه وضعیتی دچار شده است.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری شهید رضوان‌الله‌تعالی‌علیه درباره افول آمریکا افزود: ایشان در یکی از فرمایشات خود فرمودند که آمریکا رو به افول است و همه باید این واقعیت را بدانند. عوامل افول آمریکا نیز مربوط به امروز و دیروز نیست که کسی بخواهد برای آن چاره‌اندیشی کند؛ بلکه این عوامل به طول تاریخ بازمی‌گردد و وضعیت کنونی آمریکایی‌ها، نتیجه روندی طولانی‌مدت است.

امام جمعه مشهد ادامه داد: همین رفتارها و عادت‌هایی که آمریکا در طول تاریخ داشته، وضعیتی را به وجود آورده است که نتیجه آن، شرایط کنونی است و این وضعیت به‌آسانی قابل علاج نیست. این سنت الهی است؛ آن‌ها محکوم به سقوط، افول و خارج شدن از صحنه قدرت جهانی هستند و خوشبختانه امروز این وضعیت برای آمریکا پیش آمده و در هر حرکتی، بر افول خود می‌افزاید.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به شعار «مرگ بر آمریکا» و تأثیر آن در روند مبارزه با استکبار اظهار داشت: آن روز می‌گفتند با یک کلمه «مرگ بر آمریکا» چه کاری می‌توان انجام داد؟ آیا می‌توان تنها با راه افتادن و گفتن چنین شعاری، با این قدرت مقابله کرد و مسئله را حل کرد؟ اما امروز می‌بینید که این مسئله حل شده است و شعار «مرگ بر آمریکا» به این وضعیت و افتضاح جهانی برای آمریکا منتهی شده است.

وی تصریح کرد: آمریکا روزی در هر نقطه‌ای از کره خاکی، نماد قدرت، توانمندی و سیاست بود؛ اما امروز در هیچ نقطه‌ای از جهان نیست که شعار مرگ بر آمریکا سر داده نشود، پرچم این کشور به آتش کشیده نشود، مردم در برابر آمریکا موضع نگیرند و این کشور از نگاه ملت‌های جهان منفور نباشد.

آغاز مبارزه با شعار؛ تحقق پیروزی به اراده الهی

علم‌الهدی با بیان اینکه مبارزه با استکبار حتی اگر از یک شعار آغاز شود، می‌تواند به پیروزی بزرگی منتهی شود، خاطرنشان کرد: مبارزه از یک شعار لفظی و حتی بدون عملیات رزمی آغاز شد، اما نهایت این مبارزه به چنین پیروزی باعظمتی ختم خواهد شد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری شهید رضوان‌الله‌تعالی‌علیه افزود: ایشان فرمودند این مسئله، سنت الهی است؛ هنگامی که مردم نخواهند در برابر مستکبر رکوع کنند و اراده داشته باشند که او را از صفحه قدرت پایین بیاورند، حتی اگر حرکت خود را با یک شعار آغاز کنند، سنت الهی بر این قرار گرفته است که اراده خداوند متعال، عامل تحقق خواسته مردم باشد و این امر به‌طور حتم محقق خواهد شد.

امام جمعه مشهد ادامه داد: امروز کار آمریکا به جایی رسیده است که هیچ تهدیدی از سوی آن اثر ندارد و هیچ اعلام قدرتی نمی‌تواند به‌اندازه سر سوزنی در موقعیت‌طلبی این کشور، حتی در برابر ضعیف‌ترین کشورهای جهان، تأثیرگذار باشد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: این همان واقعیتی است که به فرموده مقام معظم رهبری شهید، سنت الهی است و به لطف الهی در حال اجراست و روزبه‌روز تحقق این سنت الهی آشکارتر می‌شود؛ البته به شرط آنکه ما حکم شرعی خود را به‌درستی اجرا کنیم و واجب دینی خود، یعنی «وَلَا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ» را به‌طور دقیق جامه عمل بپوشانیم.

قدردانی از حاضران و فعالان عرصه استکبارستیزی

علم‌الهدی در پایان با قدردانی از حضور شرکت‌کنندگان در این همایش اظهار داشت: از تشریف‌فرمایی همه برادران و خواهران، علمای اعلام، شخصیت‌های برجسته، نخبگان و عزیزانی که در مقابله با دشمن و استکبارستیزی همراه و همگام ما هستند و همچنین عزیزان عرصه مقاومت از کشورهای دوست، تشکر می‌کنم.

وی افزود: از همه بزرگواران تشکر می‌کنم که دیدگاه‌های بنده را نیز تحمل فرمودید و امیدوارم خداوند متعال مجموعه این اقدامات ارزشمند همه شما عزیزان را در خط استکبارستیزی، مورد نظر و عنایت مولایمان امام زمان(عج) قرار دهد.

امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: امیدوارم هرچه زودتر چشمان ما به جمال حضرت روشن شود و در سایه دعای ایشان، عزت، آبرو، عظمت و قدرت برای جریان مقاومت و این نیروی به‌پاخاسته حامی اسلام و دین در این کشور، همچنین سلامتی مقام معظم رهبری، تأمین شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی در پایان با اشاره به جایگاه امام بزرگوار و امام شهید در شکل‌گیری و استمرار انقلاب اسلامی گفت: از خداوند متعال می‌خواهیم روح تابناک امام بزرگوار که مؤسس انقلاب بودند و امام شهید مظلومی که ۳۶ سال این نهال را چنان آبیاری فرمودند که به‌لطف الهی امروز به این شاخ‌وبرگ بزرگ جهانی رسیده است، از این نشست‌ها، حرکت‌ها و هم‌اندیشی‌ها شاد و راضی باشد و روح تابناکشان از این اقدامات بهره‌مند و مسرور شود.