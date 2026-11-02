به گزارش خبرگزاری مهر،رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: این مراسم در شهرها و مناطق مختلف استان زنجان با حضور مردم برگزار خواهد شد و زمان آغاز آن در اغلب نقاط استان ساعت ۱۰ صبح تعیین شده است.

حجت‌الاسلام علی ناصر افزود: راهپیمایی در شهر زنجان و سلطانیه ساعت ۹:۳۰ صبح و در شهرستان ماهنشان ساعت ۱۰:۳۰ صبح آغاز می‌شود. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به مسیر راهپیمایی در مرکز استان بیان کرد: در شهر زنجان، راهپیمایی از چهارراه امیرکبیر آغاز شده و تا میدان انقلاب ادامه خواهد داشت.

ناصر با اشاره مسیرهای راهپیمایی در سایر مناطق شهرستان زنجان گفت: در شهر ارمغانخانه، مسیر راهپیمایی از میدان سردار شهید سلیمانی، روبه‌روی پاسگاه انتظامی تا مسجد امیرالمؤمنین(ع) و در شهر نیک‌پی از مقابل اداره آموزش و پرورش تا مسجد حضرت ابوالفضل(ع) تعیین شده است. این مراسم در هر دو شهر ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود.

وی در ادامه به مسیرهای راهپیمایی در شهرستان ابهر اشاره کرد و افزود: در شهر ابهر، راهپیمایی از چهارراه امام حسین(ع) تا مقابل مسجد جامع برگزار می‌شود. همچنین مسیر راهپیمایی در شهر هیدج از میدان شهرداری به سمت مسجد صاحب‌الزمان(عج) و در شهر صائین‌قلعه از مقابل مسجد صاحب‌الزمان(عج) به سمت میدان شهدای گمنام خواهد بود. زمان آغاز این مراسم در هر سه شهر ساعت ۱۰ صبح است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان درباره مسیر راهپیمایی در شهرستان خرمدره نیز گفت: این مراسم از میدان حضرت امام حسین(ع) به سمت خیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی و چهارراه قائم(عج) برگزار خواهد شد و ساعت آغاز آن ۱۰ صبح است.

ناصر با اشاره به مسیرهای راهپیمایی در شهرستان طارم اظهار کرد: در شهر آببر، راهپیمایی از میدان امام علی(ع) به سمت مصلای نماز جمعه، در شهر چورزق از خیابان معلم به سمت مسجد امام حسین(ع) و در شهر گیلوان از مسجد جامع بازار به سمت بخشداری گیلوان برگزار می‌شود. زمان آغاز راهپیمایی در این مناطق ساعت ۱۰ صبح خواهد بود.

وی در تشریح برنامه راهپیمایی در شهرستان ایجرود نیز گفت: در شهر زرین‌آباد، مسیر راهپیمایی از مقابل سپاه ناحیه ایجرود به سمت دبیرستان فاطمیه و در شهر حلب از مقابل بخشداری به سمت مسجد جامع تعیین شده است. این مراسم در هر دو شهر ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان در ادامه به مسیرهای راهپیمایی در شهرستان خدابنده اشاره کرد و افزود: در شهر قیدار، راهپیمایی از میدان شهدا به سمت مزار مطهر شهدا، در شهر سجاس از میدان رکن‌الدین سجاسی به سمت امامزاده سید ابراهیم(ع)، در شهر زرین‌رود از سه‌راهی همدان به سمت میدان شهید آیت‌الله خامنه‌ای و در شهر گرماب از پارک معلم به سمت مسجد جامع برگزار خواهد شد.

ناصر ادامه داد: همچنین مسیر راهپیمایی در شهر سهرورد از میدان امام حسین(ع) به سمت میدان شهدا، در شهر کرسف از میدان شهرداری به سمت مزار مطهر شهدای گمنام و در شهر نوربهار از روبه‌روی شرکت تعاونی به سمت مزار مطهر شهدا تعیین شده است.

وی با اشاره به برنامه راهپیمایی در بخش دوتپه گفت: در این بخش نیز راهپیمایی از مسجد موسی‌بن‌جعفر(ع) به سمت مسجد باب‌الحوائج(ع) برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان خاطرنشان کرد: زمان آغاز راهپیمایی در شهرهای قیدار، سجاس، گرماب، سهرورد، کرسف و نوربهار و همچنین بخش دوتپه ساعت ۱۰ صبح و در شهر زرین‌رود ساعت ۱۰:۳۰ صبح خواهد بود.

ناصر در به مسیرهای راهپیمایی در شهرستان ماهنشان اشاره کرد و گفت: این مراسم در شهرها و روستاهای تعیین‌شده این شهرستان ساعت ۱۰:۳۰ صبح برگزار می‌شود. وی افزود: در شهر ماهنشان، مسیر راهپیمایی از مقابل اداره آموزش و پرورش تا میدان تجمعات شبانه، در شهر دندی از بلوار شهید سردار سلیمانی شهرک کالسیمین تا مزار شهدا و در روستای پری از مقابل مزار شهدا تا مسجد جامع خواهد بود.

وی ادامه داد: در روستای انگوران، راهپیمایی از میدان شهید سردار سلیمانی تا مقابل مدرسه شهید شکوری، در روستای قلعه‌جوق سیاه‌منصور از مقابل حسینیه جدید تا مسجد جامع و در روستای قره‌گل از مقابل دبیرستان امام خمینی(ره) تا مسجد برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان در پایان با اشاره به مسیر راهپیمایی در شهرستان سلطانیه گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان در این شهرستان از مقابل مسجد حضرت فاطمه‌الزهرا(س) تا مزار شهدا برگزار می‌شود و زمان آغاز آن ساعت ۹:۳۰ صبح خواهد بود.