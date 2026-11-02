به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو در دیدار با مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، تأمین منابع مالی برای ایجاد و توسعه فضاهای ورزشی در سایت‌های نهضت ملی مسکن و سه نقطه شهر قم را پیگیری کرد.

استاندار قم در ادامه پیگیری‌های خود در تهران، با علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، و میلاد امینی، عضو هیئت‌مدیره این سازمان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، راهکار تأمین اعتبار پروژه‌های ورزشی در محدوده سایت‌های نهضت ملی مسکن و نقاطی از داخل شهر قم بررسی شد و طرفین بر استفاده از ظرفیت مولدسازی اراضی برای فراهم‌کردن منابع مالی مورد نیاز توافق کردند.

بر اساس توافق انجام‌شده، مولدسازی یک پلاک از اراضی می‌تواند زمینه تأمین اعتبار برای ایجاد و توسعه چند فضای ورزشی را در سایت‌های مختلف مسکن و نقاط پیش‌بینی‌شده شهر فراهم کند.

مولد سازی اراضی، منابع پروژه‌ها را تأمین می‌کند

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در این دیدار دستورهای لازم را برای پیگیری موضوع و استفاده از ظرفیت مولدسازی صادر کرد.

این توافق با هدف تأمین اعتبار پروژه‌های ورزشی در سایت‌های نهضت ملی مسکن و سه نقطه شهری قم انجام شده است.