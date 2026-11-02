به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اتصال روستای حصار به شبکه ملی اطلاعات با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد ریالی از محل اعتبارات طرح خدمات عمومی اجباری روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر افزود: این پروژه بخشی از برنامه جامع روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان به اینترنت پرسرعت است.

وی اضافه کرد: با ارتقای سایت موجود، ساکنان روستای حصار از توابع بخش شهرستان دیلم با جمعیت ۲۳۴ نفر در قالب ۹۰۹ خانوار از این پس قادر به استفاده از خدمات دیجیتال و سایر خدمات مبتنی بر فناوری خواهند بود.