به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی روز دوشنبه در مرحله پایانی اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان در غربت در مشهد اظهار کرد: فقط ملت‌های آزاده از جمله مردمان یمن، لبنان، عراق در کنار ما بودند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به اعتراف رئیس‌جمهور سابق آمریکا گفت: اخیرا اوباما اعتراف کرد که ایران در تنگه هرمز حق وتو پیدا کرده و قیمت نفت دنیا را ایران تعیین می‌کند.

وی افزود: رهبر شهیدمان پیش‌بینی کرده بودند روزی خواهد رسید که این ملت، غربی‌ها را تحریم خواهد کرد. امروز رزمندگان ما در تنگه هرمز تعیین کننده هستند.

رستمی گفت: این عزت و قدرتی که جریان مقاوم، مجاهد و استکبارستیز به وجود آورده و تغییراتی که در حال رقم زدن است، باید فرهنگی شود تا تمام دنیا همراه شود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: بعد از فروپاشی شوروی آمریکا اعلام کرد یک جهان و فقط یک کدخدا برای این دهکده جهانی وجود خواهد داشت.

وی افزود: در همان مقطع امام شهید ما اشاره کردند که ما در حال ورود به یک پیچ تاریخی هستیم و در این پیچ تاریخی، تحولات عمیق و بنیادینی در نظام قدرت در عالم رخ خواهد داد.

رستمی اظهار کرد: ایشان در سال های اخیر هم فرموده بودند که قدرت از غرب به شرق منتقل و آمریکا در این دوره جدید منزوی خواهد شد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: مقاومت، گفتمانی که جمهوری اسلامی نماینده آن است، گفتمان اول ملت‌ها خواهد بود این تعبیر صریح امام شهید ما در دو، سه سال قبل بود.

وی افزود: این نگاه رهبر شهید انقلاب به شرایط جهان و نظام سلطه و برآمدن نظام جدید قدرت ناشی از باور عمیق ایشان به آموزه‌های قرآن، تعالیم و معارف الهی بود.

رستمی افزود: رهبر شهید ما خط روشن ایستادگی در مقابل سلطه را به وضوح معماری و طراحی و حرکت را در این مسیر هدایت کردند.