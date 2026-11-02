به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: طی هفت ماه نخست سال جاری، ۲۲ هزار و ۷۰۴ درخواست صدور مجوز از سوی متقاضیان در خراسان جنوبی در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است.

وی افزود: از مجموع درخواست‌های ثبت‌شده، برای ۱۳ هزار و ۸۱۲ متقاضی مجوز صادر شده، ۶ هزار و ۶۷ درخواست رد شده و ۳۹ درخواست نیز ابطال شده است.

نماینده وزیر اقتصاد و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به انصراف برخی متقاضیان بیان کرد: در این مدت ۵۶۲ نفر نیز از ادامه فرآیند دریافت مجوز انصراف داده‌اند.

ذاکریان با اشاره به وضعیت زمان‌بندی صدور مجوزها گفت: از مجموع مجوزهای صادرشده، ۱۳ هزار و 62 مجوز در مهلت قانونی تعیین‌شده صادر شده است که بیانگر انجام بخش عمده فرآیند صدور مجوزها در چارچوب زمان قانونی است.

وی در ادامه به آمار تجمیعی عملکرد درگاه ملی مجوزها از زمان آغاز فعالیت آن اشاره کرد و افزود: از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها در سال ۱۴۰۱ تا پایان مهرماه سال جاری، ۱۷۹ هزار و ۳۳ درخواست صدور مجوز در استان ثبت شده که از این تعداد برای ۱۳۵ هزار و ۱۰۸ متقاضی مجوز صادر شده است.

نماینده وزیر اقتصاد و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تأکید کرد: تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش مراجعات حضوری و شفاف‌سازی مسیر دریافت مجوزهای کسب‌وکار از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهاست و پیگیری اجرای دقیق ضوابط و زمان‌بندی قانونی در این فرآیند اهمیت دارد.