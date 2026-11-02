به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری ظهر دوشنبه در نشست شورای هماهنگی و توسعه فعالیت های قرآنی خراسان شمالی که در سالن جلسات دفتر نمایندگی ولی‌فقیه برگزار شد ، با اشاره به عظمت و جایگاه قرآن کریم اظهار کرد: قرآن معجزه‌ای جاودان از نظر محتوا، هنر و اعجاز در مخاطب‌شناسی است و به عنوان کتاب آسمانی مصون از تحریف، سندی معتبر برای حقایق تاریخی و آموزه‌های تربیتی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه قرآن کریم مهم‌ترین محور وحدت میان مسلمانان است، افزود: در میان دیدگاه‌ها و روایات مختلف مذهبی، قرآن مرجعی است که همه مسلمانان از شیعه و اهل سنت تا دیگر جریان‌های اسلامی آن را به رسمیت می‌شناسند و می‌توان با تکیه بر این اشتراک، به همگرایی و وحدت دست یافت.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت توجه عملی به آموزه‌های قرآن بیان کرد: باید در شرایط کنونی با تمام توان زیبایی‌ها، معارف و مفاهیم قرآن را به جامعه معرفی کنیم و از ظرفیت گسترده این کتاب آسمانی برای هدایت و تربیت جامعه بهره ببریم.

نوری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از انحصارطلبی در استفاده از ظرفیت مساجد و حسینیه‌ها تصریح کرد: مساجد و حسینیه‌ها متعلق به عموم مردم هستند و باید زمینه حضور گروه‌های مردمی و فعالان قرآنی در این اماکن فراهم باشد.

وی ادامه داد: نباید مساجد و حسینیه‌ها را به افراد، گروه‌ها یا مناسبت‌های خاص محدود کرد؛ چراکه بستن درهای این اماکن به روی گروه‌های مردمی و فعالان قرآنی، نوعی اسراف در استفاده از ظرفیت اماکن مذهبی است.

امام جمعه بجنورد همچنین با اشاره به ضرورت استفاده صحیح از ظرفیت نیروی انسانی گفت: جناح‌بازی‌ها و نگاه‌های انحصارطلبانه در به‌کارگیری نیروها موجب کنار گذاشته شدن افراد توانمند و هدررفت ظرفیت‌های ارزشمند انسانی می‌شود و باید از چنین رویکردهایی پرهیز کرد.

حجت‌الاسلام نوری در ادامه با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای مناسبت‌های پیش‌رو به‌ویژه ماه مبارک رمضان، بر تقویت کرسی‌های تفسیر قرآن در شهرستان‌های استان تأکید کرد.

وی دعوت از مفسران برجسته بومی و توسعه آموزش‌های مجازی قرآنی برای معلمان و فرهنگیان با همکاری نهادهای آموزشی استان را از دیگر ضرورت‌های فعالیت‌های قرآنی عنوان کرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در پایان بر لزوم مستندسازی اقدامات دستگاه‌های عضو شورا تأکید کرد و گفت: اعضای شورا باید گزارش مکتوب و مستند عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه ارائه دهند تا روند اجرای مصوبات و برنامه‌های قرآنی با جدیت بیشتری دنبال شود.