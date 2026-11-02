حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، طی روز چهارشنبه در برخی ساعات بر سرعت وزش باد شمال غربی بر روی دریا افزوده خواهد شد که به سبب آن دریا به‌ویژه در مناطق جنوبی تا حدودی متلاطم پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: امروز نیز به‌صورت پراکنده در برخی نقاط استان و روی دریا، افزایش ابر و احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی( بارش پراکنده باران، وزش تندباد لحظه‌ای، گاهی رعدوبرق، گردوخاک و در مناطق مستعد ریزش تگرگ) دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در برخی نقاط افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده باران گاهی همراه با رعدوبرق، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: وزش باد متغیر، بتدریج شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در زمان وقوع ناپایداری جوی بیش از ۴۲ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی متر، طی ساعاتی ۶۰ تا ۱۲۰ و در هنگام ناپایداری جوی بیش از ۱۲۰ سانتی متر پیش بینی می شود.