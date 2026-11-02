به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عزیزی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از یک کارگاه‌ تولید لوازم ورزشی در زاهدان، بر ضرورت افزایش آگاهی‌های حقوقی فعالان اقتصادی و رعایت ضوابط تجاری تأکید کرد.

وی با اشاره به مشکلات برخی تولیدکنندگان در زمینه توقیف کالاها در ایست‌های بازرسی اظهار کرد: فعالان اقتصادی باید پیش از هرگونه اقدام تجاری، از الزامات و مقررات حقوقی مرتبط آگاهی داشته باشند و از اقداماتی که ممکن است برای فعالیت خودشان مشکل ایجاد کند، پرهیز کنند.

عزیزی افزود: برخی واحدهای تولیدی برای افزایش فروش محصولات خود از نام و برندهای خارجی روی کالاهای تولید داخل استفاده می‌کنند؛ اقدامی که می‌تواند در ایست‌های بازرسی ظن قاچاق ایجاد کند و زمینه توقیف محموله را فراهم سازد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، رفع ظن و انجام استعلام‌های متعدد از مراجع ذی‌صلاح ممکن است ماه‌ها زمان ببرد و در این مدت، سرمایه تولیدکننده معطل بماند و روند تولید و توزیع محصولات با اختلال مواجه شود؛ در حالی که با رعایت قوانین مربوط به نشان‌های تجاری می‌توان از بروز این مشکلات پیشگیری کرد.

حمایت از تولید در کنار رعایت قوانین تجاری

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان با اشاره به مصوبات کارگروه حمایت از تولید داخلی خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی در کنار حمایت از واحدهای تولیدی و رفع موانع حمل‌ونقل محصولات به سایر استان‌ها، بر صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و اجرای دقیق قوانین تجاری نیز تأکید دارد.

عزیزی از اصناف و تولیدکنندگان خواست با ارتقای سواد حقوقی و آشنایی بیشتر با مقررات مربوط به تولید، برندینگ و عرضه کالا، از بروز تخلفات و مشکلات حقوقی پیشگیری کنند تا زمینه عرضه آسان‌تر و بدون مانع محصولات باکیفیت تولید داخل فراهم شود.