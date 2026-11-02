به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه ثاقب‌جو پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پژوهش و فناوری این دانشگاه اظهار کرد: در ماه‌های اخیر، اقدامات مؤثری در حوزه پژوهش، به‌ویژه در زمینه توسعه زیرساخت‌های پژوهشی، انجام شده است که با حمایت ریاست دانشگاه، اعضای هیئت‌رئیسه و همراهی همکاران دانشگاهی به نتایج امیدوارکننده‌ای رسیده است.

معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه بیرجند، با اشاره به ارتقای جایگاه دانشگاه بیرجند در رتبه‌بندی دانشگاه‌های سبز جهان (گرین‌متریک) افزود: این رتبه‌بندی بر اساس شاخص‌هایی همچون محیط زیست و زیرساخت، انرژی و تغییرات اقلیمی، مدیریت پسماند، مدیریت آب، حمل‌ونقل و آموزش و پژوهش انجام می‌شود.

معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه بیرجند ادامه داد: دانشگاه بیرجند در سال ۲۰۲۲ در رتبه ۳۵ دانشگاه‌های کشور در این ارزیابی قرار داشت، اما در سال ۲۰۲۵، پس از سه سال وقفه در حضور دانشگاه در این رتبه‌بندی، با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و تشکیل کارگروه رصد رتبه دانشگاه، جایگاه آن به رتبه ۱۹ ارتقا یافت.

ثاقب‌جو با اشاره به اعلام نتایج جدید این رتبه‌بندی در سال ۲۰۲۶ گفت: خوشبختانه دانشگاه بیرجند در آخرین ارزیابی توانست جایگاه خود را به رتبه نهم دانشگاه‌های کشور ارتقا دهد که این موفقیت حاصل تلاش برای بهبود عملکرد، اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و ارائه دقیق‌تر و مؤثرتر اطلاعات و دستاوردهای دانشگاه به مراجع ارزیابی است.

وی با بیان اینکه بخشی از ظرفیت‌ها و اقدامات دانشگاه در گذشته به‌درستی به نهادهای ارزیاب معرفی نمی‌شد، تصریح کرد: تشکیل کارگروه رصد رتبه دانشگاه با هدف شناسایی ظرفیت‌ها، پایش مستمر عملکرد و انعکاس مناسب فعالیت‌ها و دستاوردهای دانشگاه انجام شد.

وی افزود: نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد این رویکرد در کنار اصلاح سیاست‌ها، به ارتقای جایگاه دانشگاه کمک کرده است.

دو نشریه دانشگاه بیرجند در حوزه موفق به ورود به نمایه اسکوپوس شدند

معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه بیرجند در ادامه به موفقیت این دانشگاه در حوزه نشریات علمی بین‌المللی اشاره کرد و گفت: طی حدود ۱۰ ماه اخیر، دو نشریه دانشگاه بیرجند در حوزه کشاورزی موفق به ورود به نمایه اسکوپوس شدند که از جمله آن‌ها می‌توان به نشریه پژوهش‌های زعفران اشاره کرد.

وی افزود: نمایه‌شدن نشریات علمی در پایگاه‌های معتبر بین‌المللی، علاوه بر افزایش اعتبار علمی و دیده‌شدن دستاوردهای دانشگاه، می‌تواند زمینه‌ساز گسترش ارتباطات علمی و ارتقای جایگاه دانشگاه در مجامع علمی داخلی و بین‌المللی شود.

ثاقب‌جو با اشاره به اهمیت این موفقیت در شرایط تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور اظهار کرد: با ورود این دو نشریه به نمایه اسکوپوس، حدود ۴۵۰ مقاله ایرانی نیز در این چارچوب نمایه شد که اتفاقی ارزشمند برای جامعه علمی کشور به شمار می‌رود و می‌تواند به افزایش فرصت دیده‌شدن پژوهش‌های محققان ایرانی در سطح بین‌المللی کمک کند.

افزایش دوبرابری انتشار کتاب در دانشگاه بیرجند

وی همچنین از افزایش انتشار کتاب در دانشگاه بیرجند خبر داد و بیان کرد: در نیمه نخست سال جاری، تعداد کتاب‌های منتشرشده دانشگاه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به دو برابر افزایش یافته است.

معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه بیرجند، اصلاح و تسهیل آیین‌نامه‌ها و چابک‌سازی فرایندهای اجرایی را از عوامل مؤثر در تحقق این رشد دانست و افزود: این روند نشان می‌دهد اصلاحات ساختاری در حوزه پژوهش تا این مرحله نتایج مثبتی به همراه داشته است.

ثاقب‌جو ابراز بیان کرد: با تداوم این اصلاحات و همراهی اعضای هیئت علمی و همکاران دانشگاه، روند توسعه فعالیت‌های پژوهشی، تقویت زیرساخت‌ها، ارتقای جایگاه علمی دانشگاه و افزایش تولیدات علمی در سال‌های آینده نیز ادامه یابد.