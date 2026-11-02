به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با فرارسیدن ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و حماسی با هدف گرامیداشت این روز و تبیین مفاهیم استکبارستیزی در حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

اجتماع گروه‌های سرود با عنوان «بانگ حماسه»

در نخستین بخش از این برنامه‌ها، اجتماع گروه‌های سرود با عنوان «بانگ حماسه» روزهای سه‌شنبه ۱۲ و چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه، ساعت ۱۵:۳۰ در صحن کوثر و باغ رضوان حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

اجتماع خون‌خواهی و انتقام رهبر شهید

همچنین اجتماع خون‌خواهی و انتقام رهبر شهید، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه، ساعت ۲۰ در صحن انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

برگزاری مراسم حماسی «نسل حماسه»

مراسم حماسی روز ۱۳ آبان با عنوان «نسل حماسه» نیز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه، ساعت ۹:۳۰ در رواق امام خمینی (ره) برگزار می‌شود و میزبان زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی خواهد بود.

روایتگری و حماسه‌خوانی در رواق‌های حرم

در ادامه این ویژه‌برنامه‌ها، مراسم «راویان بیداری» با محوریت روایتگری و حماسه‌خوانی، چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه، ساعت ۱۶ در رواق دارالذکر برگزار می‌شود.

همچنین برنامه «روایت حماسه» با موضوع روایتگری و حماسه‌خوانی، در همین روز ساعت ۲۰ در رواق امام خمینی (ره) میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

این ویژه‌برنامه‌ها با هدف گرامیداشت روز دانش‌آموز و ترویج فرهنگ حماسه، مقاومت و استکبارستیزی در حرم مطهر امام رضا (ع) پیش‌بینی شده است.