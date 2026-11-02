به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت‌الاسلام ابوطالب مهدوی‌زاده در بازدید میدانی از خانه‌های مخروبه و متروکه محلات قدیمی زارچ، با اشاره به مطالبات شهروندان درباره تبدیل برخی از این بناها به محل تجمع معتادان، اظهار کرد: ساماندهی این املاک با همکاری مالکان و دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در مرحله نخست به مالکان فرصت داده می‌شود تا نسبت به مرمت و ساماندهی املاک خود اقدام کنند و در صورت ضرورت، با هماهنگی میراث فرهنگی و سایر دستگاه‌های مسئول، بناهای فاقد ارزش تاریخی تخریب یا حصارکشی می‌شوند.

مهدوی‌زاده همچنین بر ضرورت مرمت و احیای بناهای تاریخی، ساماندهی معابر و بهسازی و زیباسازی بافت‌های قدیمی تأکید کرد.

این بازدید با حضور شهردار، رئیس اداره میراث فرهنگی و معاون فرماندار زارچ انجام شد.