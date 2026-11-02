به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان، مشاور حوزه حمل‌ونقل وزیر کشور امروز (دوشنبه، ۱۱ آبان) در آیین ورود کشنده‌های جدید به ناوگان عملیاتی ترانزیت جاده‌ای و تقویت ظرفیت حمل‌ونقل در چرخه لجستیک و زنجیره تأمین کشور با اشاره به نقش ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در تأمین کالاهای اساسی کشور و ضرورت دیپلماسی حمل‌ونقل برای مقابله با محدودیت‌های مرزی کشورهای همسایه اظهار کرد: امروز یکی از نمادهای توانمندی حمل‌ونقل کشور، به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل بزرگ‌مقیاس، ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی، ناوگانی است که در سراسر ایران فعالیت می‌کند و مسئولیت جابه‌جایی کالاهای اساسی، نان و مایحتاج مردم را بر عهده دارد.

وی افزود: حدود ۹۰ درصد کالاهای کشور از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی، شامل کامیون‌ها و تریلی‌ها، جابه‌جا می‌شود و این ناوگان نقش بسیار ارزشمندی در تأمین نیازهای کشور ایفا می‌کند.

رویانیان با اشاره به نقش رانندگان کامیون در دوران دفاع مقدس و جنگ اخیر گفت: در جریان جنگ هشت‌ساله با فرمان امام، رانندگان کامیون بسیج شدند و در پشتیبانی از جبهه‌ها نقش‌آفرینی کردند تا کشور بتواند در برابر کشورهای مختلف ایستادگی کند و از جنگ سربلند بیرون بیاید.

۱۰۰ دستگاه تریلی با حمایت دولت نوسازی شد

وی ادامه داد: در جنگ اخیر نیز خودم در جنوب کشور شاهد بودم که رانندگان شجاع و باغیرت ناوگان حمل‌ونقل، همگام با رزمندگان، در سراسر مناطق جنوبی کشور بار و کالا به داخل کشور منتقل می‌کردند.

مشاور حمل ونقل وزیر کشور بیان کرد: بنابراین، جایگاه حمل‌ونقل و ترانزیت در کشور ما یکی از ضروری‌ترین و کلیدی‌ترین بخش‌ها در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و حتی پیروزی در جنگ است و همه باید به این موضوع توجه داشته باشیم.

وی با اشاره به توجه ارکان مختلف حاکمیت به ضرورت توسعه حمل‌ونقل یکپارچه تصریح کرد: خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و مجلس شورای اسلامی و نمایندگان حاضر، همچنین قوه قضائیه و مجموعه حاکمیت، امروز به ضرورت توسعه حمل‌ونقل یکپارچه و یکپارچه‌سازی مدیریت هوشمند حمل‌ونقل پی برده‌اند.

رویانیان یادآور شد: یکی از نیازهای امروز کشور، توانمندسازی بخش حمل‌ونقل برای مقابله با محاصره است. خوشبختانه ظرفیت حمل‌ونقل کشور با اقدامات نرم‌افزاری و با شکل‌گیری انگیزه مشترک برای دفاع از ایران و مردم، در مسیر مقابله با این محدودیت‌ها قرار گرفته است؛ رانندگان کامیون‌ها، تریلی‌ها و صدها هزار کامیونی که در جاده‌های کشور فعالیت می‌کنند، با اراده‌ای مشترک برای شکستن این محاصره تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به اقدامات دیپلماتیک دولت برای توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی با کشورهای همسایه و منطقه گفت: دولت در حال حاضر به‌صورت فعال با کشورهای آسیای میانه، قفقاز، شرق آسیا و همچنین کشورهای مشترک‌المنافع، از جمله روسیه و کشورهای همجوار ایران در مرزهای شمالی، شرقی و غربی، تعامل و مذاکره می‌کند.

مشاور وزیر کشور ادامه داد: خوشبختانه اقدامات دیپلماتیک در این زمینه در حال انجام است و دولت و نظام به این موضوع توجه دارند و تلاش می‌کنند با توسعه تعاملات منطقه‌ای، محاصره را بشکنند، تاکنون نیز در این مسیر موفقیت‌هایی به دست آمده است.

وی با بیان اینکه نیازهای کشور تاکنون از طریق ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل تأمین شده است، اظهار کرد: تا این لحظه، تلاش ناوگان حمل‌ونقل و مجموعه دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های فعال در این حوزه، از جمله وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور، موجب شده است نیازهای کشور برطرف شود و تاکنون توانسته‌ایم تعاملات خود را با کشورهای شمالی، شرقی و غربی برقرار کنیم و محاصره آمریکا نتوانسته است کشور را از پا درآورد یا با مشکل اساسی مواجه کند.

رویانیان تصریح کرد: در حال حاضر از نظر تأمین نیازهای کشور در ابعاد مختلف، مشکل خاصی نداریم. البته گرانی و برخی محدودیت‌ها وجود دارد، اما خوشبختانه محاصره نتوانسته است کشور را از پا درآورد. بر اساس اطلاعاتی که دارم، روزبه‌روز هم توان دیپلماسی کشور و هم ظرفیت حمل‌ونقل افزایش پیدا می‌کند. رانندگان شریف، باغیرت و رزمنده ما در شرق، غرب، شمال و جنوب کشور با تمام توان و اراده برای شکستن این محاصره تلاش می‌کنند.

۹۰ درصد کالاهای کشور با ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای جابه‌جا می‌شود

وی ادامه داد: خوشبختانه دولت نیز موضوع دیپلماسی با کشورهای همسایه را به‌خوبی دنبال می‌کند و امیدواریم به‌زودی شاهد شکسته شدن محاصره دشمن با قدرت الهی، تلاش رزمندگان و نیروهای مسلح کشور باشیم.

مشاور وزیر کشور با اشاره به تجربه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور افزود: برای نمونه، در حال حاضر ۱۰۰ دستگاه تریلی در کشور از طریق یکی از شرکت‌های بزرگ‌مقیاس نوسازی شده است. این تجربه می‌تواند برای سایر بخش‌های ناوگان نیز تکرار شود و چنین اقدامی با حمایت دولت امکان‌پذیر شده است.

رویانیان در پایان خاطرنشان کرد: وقتی حدود ۹۰ درصد کالاهای کشور از طریق همین ناوگان جابه‌جا می‌شود، باید تاب‌آوری رانندگان را افزایش دهیم و این موضوع تنها با کمک و حمایت امکان‌پذیر است.