به گزارش خبرنگار مهر، شعبانعلی رنگریز پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری‌های دامی بخش بسطام در دادگستری بر ضرورت رعایت اصول پدافند زیستی، صیانت از سلامت دام و جلوگیری از گسترش بیماری‌های دامی در منطقه تاکید کرد.

وی بر ضرورت نظارت مستمر و مؤثر بر نقل‌وانتقال دام در این بخش، اطلاع‌رسانی گسترده و هدفمند به دامداران درباره رعایت اصول بهداشتی تاکید کرد.

رئیس دادگستری بخش بسطام همچنین گفت: ضوابط قرنطینه‌ای و گزارش به‌موقع موارد مشکوک از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری و مهار بیماری‌های دامی است.

رنگریز خواستار توجه جدی به اقدامات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای کنترل و مقابله با بیماری‌های دامی شد و بیان کرد: نیروی انتظامی و دامپزشکی در این زمینه می بایست ورود جدی داشته باشند.

در این نشست مسئولان جهاد کشاورزی، دامپزشکی، امور دام و... با تأکید بر ضرورت پیشگیری به‌موقع و تقویت هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های مسئول، صیانت از سرمایه‌های دامی، جلوگیری از خسارات اقتصادی ناشی از شیوع بیماری‌ها و حفظ و پایداری صنعت دامپروری بخش بسطام را از اولویت‌های مهم این منطقه برشمردند.