به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال رییکا در هفته دوازدهم لیگ کرواسی شامگاه یکشنبه ۱۰ آبان رو در روی تیم واراژدین قرار گرفت که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید تا رییکا با کسب یک امتیاز این بازی، ۱۸ امتیازی شود و در رده پنجم جدول قرار گیرد.

محمد محبی وینگر ایرانی رییکا در این بازی از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و در دقیقه ۶۱ تعویض شد.

«ماتیاژ کِک» سرمربی رییکا در پایان این بازی و در رابطه با عملکرد محبی گفت: محمد محبی کمی تحت تاثیر جو ورزشگاه قرار گرفته بود چون از ابتدا در ترکیب اصلی به میدان رفت. به نظرم بازیکنی با ویژگی‌های فنی او نباید تحت تأثیر فضای ورزشگاه قرار بگیرد. البته نمی‌خواهم عملکرد فردی بازیکنان یا حرکات آن‌ها را جداگانه ارزیابی کنم. چیزی که برای من اهمیت دارد عملکرد تیم به‌عنوان یک مجموعه است.

لازم به ذکر است که محبی تاکنون در ۷ بازی لیگ و جام حذفی کرواسی برای رییکا به میدان رفته و موفق شده دو گل به ثمر برساند.