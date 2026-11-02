به گزارش خبرنگار مهر، گروهک تروریستی جیش‌الظلم با انتشار ویدئویی از محدوده اسکل‌آباد در محور خاش- زاهدان تلاش کرده است تصویری از کنترل جاده و بازرسی خودروهای عبوری ارائه دهد؛ اقدامی که بیش از آنکه بیانگر تسلط بر یک مسیر مواصلاتی باشد، تلاشی برای فضاسازی رسانه‌ای و القای ناامنی در منطقه است.

بر اساس روایت منتشرشده از این حادثه، چند فرد مسلح منتسب به این گروهک با استفاده از دو دستگاه خودروی سواری پژو، تعدادی از خودروهای عبوری را برای مدت کوتاهی متوقف کرده و با تصویربرداری از این صحنه، محتوای موردنظر خود را در رسانه‌های وابسته به گروهک منتشر کرده‌اند.

با این حال، روایت شاهدان عینی از ابعاد متفاوتی از ماجرا حکایت دارد. به گفته شاهدان، توقف خودروها حدود دو تا سه دقیقه طول کشیده و افراد مسلح پس از تصویربرداری، بلافاصله محل را ترک کرده و متواری شده‌اند.

فاصله میان واقعیت میدانی و روایت رسانه‌ای

تفاوت میان مدت‌زمان کوتاه توقف خودروها و تصویری که گروهک از این حادثه منتشر کرده، یکی از نکات قابل توجه این رویداد است. در واقع، ثبت چند لحظه از یک اقدام محدود و بازنشر گزینشی آن، می‌تواند با هدف القای وضعیتی گسترده‌تر از واقعیت میدانی مورد استفاده قرار گیرد.

در چنین شرایطی، انتشار تصاویر بدون توجه به زمان، مکان، ابعاد حادثه و روایت شاهدان، می‌تواند زمینه برداشت نادرست مخاطبان را فراهم کند. از این رو، بررسی مستقل جزئیات حوادث و پرهیز از بازنشر هیجانی محتوای تولیدشده توسط گروهک‌های تروریستی، برای جلوگیری از گسترش فضای روانی ناامنی اهمیت دارد.

ناامن‌نمایی؛ مکمل عملیات رسانه‌ای

آنچه از این حادثه روایت شده، ضرورت تفکیک میان وقوع یک اقدام مسلحانه، میزان واقعی اثرگذاری آن و تصویری را که عاملان حادثه در فضای رسانه‌ای بازتاب می‌دهند، نشان می‌دهد.

توقف چند دقیقه‌ای خودروها در یک محور مواصلاتی، موضوعی قابل پیگیری از منظر امنیت عمومی است؛ اما تعمیم آن به معنای کنترل یک جاده یا تسلط بر مسیرهای ارتباطی، بدون شواهد مستقل، قابل تأیید نیست.

در کنار اقدامات میدانی برای حفظ امنیت مسیرهای مواصلاتی، اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و مستند درباره حوادث نیز اهمیت دارد؛ چراکه روایت مستند واقعیت‌ها می‌تواند مانع از تبدیل رخدادهای محدود به ابزار تبلیغاتی گروهک‌های تروریستی شود.