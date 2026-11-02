به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام دوستعلی محمدی، در بازدید از دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا زنجان، با قدردانی از تلاش‌ها و همت مجموعه مدیریتی و عوامل اجرایی این مدرسه، بر اهمیت تداوم فعالیت‌های تربیتی و اعتقادی در حوزه نوجوانان تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های اعتباری سازمان تبلیغات اسلامی، به‌ویژه در سال جاری و با توجه به شرایط خاص کشور، اظهار کرد: با وجود محدودیت منابع ، باید فعالیت‌ها را بر اساس اولویت‌های واقعی و اثربخشی بیشتر سامان‌دهی کنیم که در این میان، حوزه نوجوانان از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان است.

حجت‌الاسلام محمدی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری برای نوجوانان، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است، افزود: یکی از استادان ما همواره تأکید می‌کرد اگر دنیا می‌خواهید، با نوجوان کار کنید و اگر آخرت می‌خواهید، باز هم با نوجوان کار کنید؛ چراکه نوجوانانی که امروز مخاطب برنامه‌های تربیتی و فرهنگی هستند، در فاصله‌ای نه‌چندان دور به افراد مؤثر جامعه، صاحبان مشاغل و مسئولیت‌های مهم تبدیل می‌شوند.

وی با اشاره به تجربه‌های شخصی خود از تأثیرگذاری فعالیت‌های تربیتی در سال‌های گذشته تصریح کرد: گاهی افرادی که در دوران کودکی و نوجوانی مخاطب برنامه‌های فرهنگی، قرآنی و تربیتی بوده‌اند، سال‌ها بعد با یادآوری همان ارتباط‌ها و خدمات، محبت و همراهی مربیان خود را به خاطر می‌آورند.

محمدی گفت : این نشان می‌دهد هیچ‌یک از تلاش‌ها و محبت‌هایی که برای نوجوانان صرف می‌شود، از بین نمی‌رود و به‌نوعی به سرمایه اجتماعی و معنوی فعالان این عرصه تبدیل خواهد شد.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اهمیت تعمیق باورهای دینی در نسل نوجوان، خاطرنشان کرد: کار اعتقادی و معرفتی با نوجوانان، صرفاً انتقال چند مفهوم و گزاره دینی نیست؛ بلکه باید به دنبال ریشه‌دار کردن باورهای آنان باشیم. انسان‌هایی که از بنیان اعتقادی مستحکمی برخوردارند، در مواجهه با شبهات، انحرافات و چالش‌های فکری، از استقامت و پایداری بیشتری برخوردار خواهند بود.

وی در تبیین این موضوع، تربیت اعتقادی را به درختی با ریشه‌های عمیق تشبیه کرد و گفت: همان‌طور که درختان دارای ریشه‌های عمیق در شرایط کم‌آبی و خشکسالی مقاومت بیشتری دارند، نوجوانانی نیز که باورهای دینی آنان به‌صورت عمیق و ریشه‌ای شکل گرفته است، در شرایط دشوار فرهنگی و مواجهه با شبهات، پایداری بیشتری خواهند داشت.

حجت‌الاسلام محمدی در ادامه با اشاره به تغییر رویکردهای حوزه نوجوانان در سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: با تغییر مسئولیت‌ها و شکل‌گیری رویکردهای جدید در حوزه نوجوانان در سطح ملی، توجه به این عرصه بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. شرایط کنونی کشور نیز ضرورت بازنگری در شیوه‌های گذشته و تقویت فعالیت‌های مؤثر برای نوجوانان را آشکارتر کرده است.

وی مدرسه صدرا را یکی از ظرفیت‌های مهم سازمان تبلیغات اسلامی در این زمینه دانست و افزود: مدرسه صدرا می‌تواند به‌عنوان قرارگاه نوجوانی، نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌های تربیتی، فرهنگی و اعتقادی ایفا کند و لازم است زمینه تعامل و همکاری بیشتر با این مجموعه فراهم شود.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از این مدرسه، بیان کرد: هرچند موضوع بودجه و اعتبارات از اولویت‌های مورد توجه ماست، اما در شرایط محدودیت منابع باید نیازها را اولویت‌بندی کنیم. در گام نخست، ضروری است مشکلات و نیازهای تجهیزاتی مدرسه شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

وی با اشاره به اهمیت آغاز اقدامات کوچک اما مؤثر، خاطرنشان کرد: در فعالیت‌های تربیتی، گاهی یک اقدام ساده و در دسترس می‌تواند مانند نخستین قطعه دومینو، زمینه‌ساز مجموعه‌ای از اتفاقات مثبت و زنجیره‌ای از اقدامات اثرگذار باشد. بنابراین باید از ساده‌ترین و عملیاتی‌ترین اقداماتی که امکان انجام آن در سازمان وجود دارد، شروع کنیم و با پیگیری مستمر، زمینه تحقق اقدامات بعدی را فراهم آوریم.

حجت‌الاسلام محمدی در پایان ضمن قدردانی مجدد از تلاش مجموعه دبیرستان صدرا، ابراز امیدواری کرد با تقویت تعاملات، پیگیری نیازها و استفاده از ظرفیت‌های موجود، حمایت مؤثرتری از فعالیت‌های این مجموعه صورت گیرد و زمینه گسترش برنامه‌های تربیتی و اعتقادی برای نسل نوجوان فراهم شود.