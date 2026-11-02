به گزارش خبرنگار مهر، صابر پرنیان صبح دوشنبه در آیین تجلیل از رؤسای اتحادیه‌های صنفی آذرشهر، ممقان و گوگان در شهرستان آذرشهر اظهار کرد: توسعه سرمایه‌گذاری، تسهیل واردات و صادرات و رفع موانع تولید از اولویت‌های مدیریت استان است و مجموعه مدیریتی آذربایجان‌شرقی خود را پشتیبان تولید و کسب‌وکارها می‌داند.

وی با اشاره به جایگاه اصناف در اقتصاد استان افزود: هیئت‌مدیره اتاق‌های اصناف به‌عنوان معتمدان جامعه صنفی، مسئولیت مهمی در صیانت از منافع اصناف، ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی و مدیریت مسائل بازار بر عهده دارند.

پرنیان با تأکید بر ضرورت ایفای نقش مؤثرتر تشکل‌های صنفی تصریح کرد: اتاق‌های اصناف با توجه به جایگاه اجتماعی خود باید در همراهی با سیاست‌های اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات فعالان صنفی ابتکار عمل بیشتری داشته باشند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی در ادامه از صدور مجوز واردات بدون ثبت سفارش در مدت سه روز کاری خبر داد و گفت: این اقدام با تصمیم مدیران ارشد استان در شورای تأمین و با هدف تسهیل فعالیت‌های اقتصادی انجام شده است.

وی با بیان اینکه رفع موانع تولید با جدیت دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل فرآیندهای تجاری و فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری باید به اقدامات عملی منجر شود تا فعالان اقتصادی بتوانند در شرایط دشوار به فعالیت خود ادامه دهند.

پرنیان همچنین با اشاره به عملکرد استان در تأمین کالاهای اساسی طی شرایط جنگی گفت: علاوه بر تأمین نیازهای آذربایجان‌شرقی، بخشی از نیاز سایر استان‌ها نیز با استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و تأمین این منطقه پشتیبانی شد.

وی آذرشهر را از مناطق دارای ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و صنعتی دانست و افزود: استقرار شهرک صنعتی شهید سلیمی به‌عنوان نخستین شهرک صنعتی استان و جایگاه این شهرستان به‌عنوان قطب تولید لپه کشور، از ظرفیت‌های مهم اقتصادی منطقه به شمار می‌رود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی در پایان بر تقویت تعامل میان اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌ها و مدیریت اقتصادی استان تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های صنفی برای حل مشکلات بازار، حمایت از کسب‌وکارها و توسعه فعالیت‌های اقتصادی را ضروری دانست.