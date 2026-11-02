به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ابلاغیه اتحادیه صنف طلا، جواهر، نقره و سکه که با استناد به دستور اداره اماکن صادر شده است، فروش یا قرار دادن هرگونه محصول از جمله دستبند، پلاک، گردنبند، سکه و سکه‌های یادبود که دارای نقش و طرح‌های متعلق به دوران پهلوی یا طرح «شیر و خورشید» باشند، در بازار مشهد ممنوع اعلام شد.

این اتحادیه با تأکید بر لزوم رعایت دقیق مقررات، تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، مطابق با قوانین و مقررات جاری با صنفی که اقدام به نمایش یا فروش این محصولات نماید، برخورد خواهد شد.

این تصمیم جدید در پی ضرورت حفظ ضوابط نظارتی و اجرای دستورات انتظامی در اماکن عمومی و مراکز تجاری ابلاغ شده و فعالان بازار موظف به بازبینی موجودی و ویترین‌های خود جهت مطابقت با این دستور هستند.