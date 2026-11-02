به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در بازدید از شرکت دانش‌بنیان تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران‌خودرو (ایپکو)، ضمن بررسی ظرفیت‌های تحقیقاتی، مهندسی و تولیدی این مجموعه، در جریان برنامه‌های توسعه فناوری موتور، کاهش مصرف سوخت، بهبود استانداردهای آلایندگی و توسعه خودروهای هیبریدی و برقی قرار گرفت.

این بازدید در راستای تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت حرکت صنعت خودروی کشور به سمت کاهش مصرف سوخت و آلایندگی و با هدف بررسی اقدامات انجام‌شده در توسعه فناوری‌های نوین قوای محرکه صورت گرفت.

ضرورت ارتقای فناوری برای کاهش مصرف سوخت و آلایندگی خودروها

افشین در جریان این بازدید با تأکید بر اهمیت نقش فناوری در کاهش مصرف سوخت و کنترل آلایندگی خودروها گفت: نباید نقش فناوری را در این حوزه دست‌کم بگیریم؛ چراکه بخش مهمی از راهکارهای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، از مسیر توسعه فناوری و ارتقای سامانه‌های فنی خودروها می‌گذرد.

معاون علمی رئیس‌جمهور با بیان اینکه ارتقای فناوری سهم قابل توجهی در کاهش آلایندگی و انتشار ذرات معلق دارد، بر ضرورت رسوخ فناوری‌های نوین در طراحی و تولید موتور خودروها تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به مسئله آلودگی هوای کلان‌شهرها و اهمیت ذرات معلق در این زمینه، تصریح کرد: نقش خودرو در انتشار آلاینده‌ها باید با نگاهی جامع بررسی شود و سهم آلایندگی ناشی از فناوری طراحی و تولید موتور، با ورود فناوری و نوآوری به این حوزه کاهش یابد.

افشین بر ضرورت توجه به تمامی عوامل مؤثر در تولید و انتشار آلاینده‌ها و استفاده از راهکارهای فناورانه برای کنترل آن‌ها تأکید کرد.

بررسی ظرفیت‌های تحقیقاتی و مهندسی ایپکو در توسعه قوای محرکه

در ادامه این بازدید، ظرفیت‌ها و دستاوردهای شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران‌خودرو (ایپکو) معرفی شد. این مجموعه به‌عنوان نخستین شرکت دانش‌بنیان صنعت خودرو، با بیش از ۳۰۰ نیروی متخصص، یکی از بزرگ‌ترین مراکز آزمون و توسعه قوای محرکه در خاورمیانه به شمار می‌رود.

ساختار فعالیت ایپکو شامل مرکز تحقیق و توسعه موتور، بخش مهندسی محصول و فرآیند و مرکز تولید موتور است که بخش تولید نیز به فعالیت‌های این شرکت افزوده شده است.

توسعه سامانه‌های احتراق، طراحی و مهندسی موتور، نگاشت و کالیبراسیون سامانه‌های برق و الکترونیک موتور، آزمون‌های تخصصی قوای محرکه و مهندسی فرآیند از جمله حوزه‌های فعالیت این مجموعه است. همچنین اتاق‌های آزمون موتور، سامانه‌های مرتبط با ترمز، میزهای جریان و تجهیزات اندازه‌گیری قطعات از جمله زیرساخت‌های تخصصی آن محسوب می‌شوند.

در بخش دیگری از این بازدید، ارتباط ساختاریافته ایپکو با دانشگاه‌ها و مراکز علمی تشریح شد. همکاری با دانشگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت پژوهش‌های دانشگاهی در فعالیت‌های صنعتی، فراهم‌سازی فرصت‌های مطالعاتی و کارآموزی برای دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و برگزاری رویدادهای تخصصی «روز ایپکو» در دانشگاه‌ها، از جمله برنامه‌های این مجموعه برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه است.

بررسی زیرساخت‌های توسعه قوای محرکه هیبریدی

معاون علمی رئیس‌جمهور در ادامه از اتاق آزمون قوای محرکه هیبریدی بازدید کرد. این زیرساخت تخصصی قابلیت اجرای سیکل‌های مختلف رانندگی و آزمون‌های مرتبط با سامانه‌های هیبریدی را دارد.

اجرای آزمون‌های مرتبط با دینامومتر ورودی و خروجی، آزمون سامانه انتقال قدرت هیبریدی (DHT) با استفاده از سه دینامومتر و آزمون قوای محرکه هیبریدی با دو دینامومتر، از جمله امکانات این مجموعه است.

این زیرساخت امکان ارزیابی عملکرد و هماهنگی اجزای مختلف قوای محرکه هیبریدی را در شرایط آزمون فراهم می‌کند و در فرآیند توسعه، بهینه‌سازی و اعتبارسنجی محصولات جدید کاربرد دارد.

بومی‌سازی سامانه‌های الکترونیکی و کنترل مرکزی خودرو

در بخش دیگری از این بازدید، سامانه الکترونیک و کنترل مرکزی خودرو معرفی شد که با هدف بومی‌سازی تجهیزات و نرم‌افزارهای مرتبط با مدیریت اجزای الکتریکی خودرو توسعه یافته است.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، این سامانه طیفی از کنترل اجزای الکتریکی خودرو تا ارتباط با اپلیکیشن‌های کاربردی را دربرمی‌گیرد و بخش‌های مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن با تکیه بر توان داخلی توسعه یافته‌اند.

امکان اعمال تغییرات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری متناسب با نیازهای محصول و انجام کالیبراسیون در لایه تجهیزات با استفاده از تجهیزات داخلی و بومی، از جمله قابلیت‌های این سامانه عنوان شد.

این دستاوردها در مسیر توسعه یکپارچه فناوری‌های قوای محرکه، سامانه‌های کنترلی و تجهیزات الکترونیکی خودرو با هدف افزایش سطح خودکفایی فناورانه و ارتقای قابلیت‌های محصولات داخلی ارائه شده‌اند.