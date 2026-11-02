به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری هیل، «دون بیکن» نماینده جمهوری‌خواه ایالت نبراسکا در مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد اگر حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه عملکرد ضعیفی داشته باشد، در داخل این حزب درباره آینده جنبش «ماگا» (آمریکا را دوباره عظمت ببخشیم) بحث و گفت‌وگو شکل خواهد گرفت.

بیکن در پاسخ به این پرسش که آیا نتیجه نامطلوب انتخابات میان‌دوره‌ای می‌تواند نشانه آغاز پایان جنبش ماگا باشد، گفت: فکر می‌کنم در حزب بحثی شکل خواهد گرفت و معتقدم ما به چنین بحثی نیاز داریم.

این نماینده جمهوری‌خواه با اشاره به اصول سیاسی رونالد ریگان، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، از جمله تجارت آزاد، بازارهای آزاد، آزادی اقتصادی و ایستادگی در برابر آنچه «قلدری روسیه و چین» خواند، گفت حزب جمهوری‌خواه و جامعه آمریکا همچنان خواهان این اصول هستند.

وی در انتقاد از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا افزود: ترامپ در بسیاری از این زمینه‌ها و در جزئیات سیاست‌های خود از اصول یادشده فاصله گرفته است و خود نیز مایل است در بحث درباره مسیر آینده حزب جمهوری‌خواه مشارکت داشته باشد.

این نماینده کنگره آمریکا پیش‌تر نیز از نحوه موضع‌گیری ترامپ درباره جنگ علیه ایران انتقاد کرده و در مهرماه ۱۴۰۵، عملکرد رئیس‌جمهور آمریکا در قبال جنگ روسیه و اوکراین را شرم‌آور توصیف کرده بود. وی همچنین از تلاش سناتور تام تیلیس برای برکناری پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا حمایت کرده بود.

اظهارات این نماینده جمهوری‌خواه در حالی مطرح می‌شود که نظرسنجی‌های اخیر از پیشتازی نامزدهای دموکرات در رقابت‌های انتخاباتی حکایت دارد. بر اساس پیش‌بینی پایگاه «دسیژن دسک اچ‌کیو» که هیل به آن استناد کرده است، دموکرات‌ها ۸۳ درصد شانس برای کسب اکثریت مجلس نمایندگان و ۶۲ درصد شانس برای تصاحب اکثریت مجلس سنا دارند.