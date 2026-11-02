به گزارش خبرگزاری مهر، نشست فصلی ائمه جماعات، مدیران حوزه‌های علمیه و فرماندهان حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج ناحیه امام خمینی (ره) منطقه ۱۲ تهران با حضور لطف‌الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، مهدی پیرهادی عضو شورای اسلامی شهر تهران، محمد آیینی شهردار منطقه ۱۲ در محل ساختمان بلدیه برگزار شد.

لطف‌الله فروزنده در این نشست در سخنانی اظهار کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی امروز با تمام قدرت در مقابل استکبار جهانی ایستاده است. وعده الهی این است که این ملت حتما پیروزی بزرگ را به دست خواهند آورد. بنابراین عوامل وحدت و انسجام باید حفظ شود و با این وحدت است که مردم بر دهن استکبار زدند.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با بیان اینکه شهرداری تهران نیز در همین راستا و در این مسیر حرکت می کند؛ افزود: حوزه عمرانی در تهران فعال و بیش از ۵۰۰ پروژه در سطح شهر در حال اجرا است. در حوزه خدمات شهری، توسعه فضای سبز و نگهداشت شهر به جد دنبال می شود. همچنین باید توجه داشته باشیم که در ابتدای این دوره از مدیریت شهری، ۳۷ همت بودجه داشتیم اما بودجه امسال شهرداری ۳۲۰ همت است که با متمم به ۴۰۰ همت خواهد رسید.

وی با بیان اینکه یکی از اتفاقات مهم، حضور شهرداری در مساله جنگ بود، ادامه داد: با وجود اینکه وظیفه شهرداری‌ نبود اما در جنگ اخیر، شهرداری در بازسازی و مرمت بیش از ۵۱ هزار واحد آسیب دیده وارد میدان شد. بیش از ۱۰ هزار نفر در هتل ها مستقر شدند و برای حدود ۱۵۰۰ خانواده ودیعه مسکن تهیه شد.

فروزنده به اجرای طرح تورم صفر توسط شهرداری اشاره کرد و یادآور شد: دشمن پس از شکست در عرصه نظامی، شروع کرد به ایجاد تنگنای اقتصادی و فشار معیشتی به مردم. لذا در این صحنه باید موقعیت‌شناس باشیم و درست عمل کنیم. در این مسیر، شهرداری‌ تهران تشخیص داد که باید برای معیشت مردم کاری کند و بر این اساس طرح تورم صفر را ارائه کرد. این طرح ثبات در بازار ایجاد کرد و حذف دلالان را به دنبال داشت.

معاون شهردار تهران اضافه کرد: بخش خصوصی، تجار و اصناف اعلام آمادگی کردند که در این طرح مشارکت می‌کنند و در کنار اجرای طرح، بازارچه‌هایی نیز در برخی مناطق، ایجاد شده است. رئیس جمهور هم از این طرح حمایت و اعلام کرد که این کار می تواند به عنوان طرح ملی در کشور اجرا شود. ضمن اینکه فروشگاه اتکا نیز برای ثبات قیمت‌های اقلامش اعلام آمادگی کرده است.

وی در پایان با بیان این مطلب که باید در هر محله افراد بی‌بضاعت را شناسایی و با کمک های مردمی از آن‌ها حمایت کنیم، عنوان کرد: ما بر اساس تاکیدات شهردار تهران، باید هم به معیشت مردم کمک و هم از تجمعات میادین حمایت کنیم و میادین را پررونق نگه داریم و وحدت و انسجام را حفظ کنیم تا در نهایت پرچم اسلام را در جهان به اهتزاز درآوریم.