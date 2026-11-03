به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زنان استقلال در نخستین حضور خود در لیگ برتر فوتبال زنان با جذب بازیکنان مطرح و تقویت ترکیب تیم از همان ابتدای فصل به‌عنوان یکی از مدعیان احتمالی قهرمانی مطرح شد. آبی‌پوشان که با هدف حضوری قدرتمند در بالاترین سطح فوتبال زنان ایران وارد مسابقات شدند امیدوار بودند با تکیه بر تجربه بازیکنان جذب‌شده و هدایت مریم ایراندوست بتوانند از همان فصل نخست برای کسب عنوان قهرمانی رقابت کنند ولی نتایج پنج هفته ابتدایی نشان می‌دهد که مسیر استقلال برای رسیدن به این هدف چندان هموار نیست و این تیم برای تبدیل شدن به یک مدعی جدی باید در ادامه مسابقات عملکرد باثبات‌تری از خود به نمایش بگذارد.

استقلال در هفته‌های ابتدایی تلاش کرد جایگاه خود را در جمع تیم‌های بالای جدول تثبیت کند اما فراز و نشیب نتایج باعث شد فاصله این تیم با صدر جدول افزایش پیدا کند. آبی‌پوشان پس از برگزاری پنج مسابقه با ۸ امتیاز اختلاف نسبت به پرسپولیس صدرنشین در رتبه پنجم جدول قرار گرفته‌اند. جایگاهی که با توجه به انتظاراتی که از این تیم در آغاز فصل وجود داشت چندان رضایت‌بخش به نظر نمی‌رسد. البته قرار گرفتن در رتبه پنجم پس از پنج هفته به معنای پایان شانس قهرمانی نیست اما استقلال برای جبران فاصله ایجادشده باید از این پس امتیازهای بیشتری جمع‌آوری کند و اجازه ندهد رقبای مستقیمش فاصله خود را با این تیم افزایش دهند.

دربی نقطه عطفی برای استقلال

یکی از مهم‌ترین اتفاقات هفته گذشته برای استقلال حضور در نخستین دربی تاریخ فوتبال زنان پایتخت بود؛ مسابقه‌ای که با توجه به حساسیت‌های همیشگی رقابت میان دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. آبی‌پوشان در این مسابقه فرصت داشتند با شکست رقیب سنتی خود ضمن کسب سه امتیاز ارزشمند شرایطشان را در جدول بهبود ببخشند و از نظر روحی نیز به ادامه رقابت‌ها امیدوارتر شوند اما در نهایت با نتیجه دو بر یک مغلوب پرسپولیس شدند.

این شکست از چند جهت برای استقلال اهمیت داشت. نخست آن‌که پرسپولیس با کسب این پیروزی پنجمین برد متوالی خود را به دست آورد و جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد. از سوی دیگر استقلال نتوانست از فرصت تقابل مستقیم با صدرنشین برای کاهش فاصله امتیازی استفاده کند و حالا با شرایط دشوارتری به ادامه مسابقات نگاه می‌کند. با وجود این نتیجه دربی را نمی‌توان به‌تنهایی معیار ارزیابی عملکرد استقلال در تمام فصل دانست چرا که این تیم هنوز فرصت دارد با اصلاح نقاط ضعف و کسب نتایج بهتر جایگاه خود را در جدول ارتقا دهد.

آیا استقلال هنوز مدعی قهرمانی است؟

استقلال با وجود فاصله ۸ امتیازی با پرسپولیس صدرنشین هنوز شانس حضور در کورس قهرمانی را دارد. جذب بازیکنان مطرح و حضور مریم ایراندوست روی نیمکت انتظارات از این تیم را بالا برده اما نتایج پنج هفته ابتدایی نشان داده که آبی‌پوشان برای تبدیل شدن به یک مدعی جدی به ثبات بیشتری نیاز دارند. هرچند هنوز بخش زیادی از مسابقات باقی مانده ادامه روند فعلی می‌تواند شانس قهرمانی استقلال را کاهش دهد.

شاگردان ایراندوست روز سه‌شنبه در دیداری حساس به مصاف ایستا البرز می‌روند. مسابقه‌ای که فرصتی برای جبران شکست دربی و بازگشت به مسیر پیروزی است. استقلال برای باقی ماندن در جمع مدعیان چاره‌ای جز کسب ۳ امتیاز این بازی ندارد. حالا باید دید خریدهای ابتدای فصل و ظرفیت فنی آبی‌پوشان می‌تواند در ادامه مسابقات به نتیجه مطلوب منجر شود یا استقلال در نخستین تجربه حضورش در لیگ برتر به جای رقابت برای قهرمانی به کسب جایگاهی در میانه جدول بسنده خواهد کرد.