به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، هیئت داوران بخش سمینار علمی- پژوهشی بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت‌ ضمن ارائه بیانیه‌ای رسمی، اسامی مقالات پژوهشی منتخب این رویداد هنری را اعلام کردند.

محمدباقر قهرمانی، رامتین شهبازی و فرهاد مهندس‌پور ارزیابی و داوری این بخش از رویداد را برعهده داشتند.

در متن بیانیه هیئت داوران آمده است: «هیئت داوران با تأکید بر نقش پژوهش در توسعه گفتمان تئاتر مقاومت، به آثار بدیع، بومی، مسئله‌محور و میان‌رشته‌ای که با اتکا به اصالت اندیشه، نوآوری علمی و شناخت زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی ایران به گسترش افق‌های این حوزه یاری می‌رسانند، توجه ویژه داشته است.

همچنین، هیئت داوران نسبت به استفاده غیرعلمی و بی‌رویه از هوش مصنوعی در نگارش مقالات هشدار می‌دهد و بر ضرورت صیانت از اصالت پژوهش، امانت‌داری علمی، صحت‌سنجی اطلاعات و مسئولیت‌پذیری پژوهشگران تأکید می‌کند. هوش مصنوعی باید ابزاری در خدمت اندیشه و پژوهش باشد، نه جایگزینی برای تولید محتوا، تفکر مستقل، خلاقیت علمی و تولید دانش.

در شرایط تاریخی کنونی ایران، اهمیت جشنواره تئاتر مقاومت و ظرفیت‌های پژوهشی آن، فراتر از برگزاری یک رویداد هنری، در فراهم‌آوردن بستری برای فهم انتقادی تجربه‌های تاریخی و اجتماعی، بازاندیشی در مفهوم مقاومت و صورت‌بندی پرسش‌های تازه درباره نسبت هنر، جامعه و تحولات زمانه آشکار می‌شود. از این منظر، بخش مقالات و سمینارها می‌تواند با پیوندزدن تجربه‌های بومی به دستاوردهای نظری و پژوهشی جهان، به تعمیق و گسترش گفتمان مقاومت یاری رساند.

افزوده‌شدن مقالات ترجمه به این بخش نیز فرصتی برای آشنایی با دیدگاه‌ها، تجربه‌ها و رویکردهای متنوع فراهم می‌کند و زمینه گفتگویی گسترده‌تر میان دانش بومی و اندیشه‌های بین‌المللی را به وجود می‌آورد.»

اسامی آثار منتخب در بخش مقالات تالیفی و ترجمه شده بدین شرح است:

مقالات پژوهشی تالیفی

- حافظه‌ و تروما در ساختارمندی متن نمایشی تئاتر مقاومت براساس نظریه کتی کاروث (مطالعه‌ موردی نمایشنامه‌های خیال روی خطوط موازی اثر حمیدرضا آذرنگ و سه پاس از حیات طیبه‌ نوجوانی نجیب و زیبا اثر علیرضا نادری) - پژوهشگر محمدرضا رسولی.

- «مجمع‌الجزایر مقاومت دیجیتال»: شبکه‌های فراملی اجرا / نمایشِ دیجیتال، گفتمان ضد هژمونیک و بازسازی هویت جمعی در تئاتر خاورمیانه (ایران، لبنان، فلسطین) - پژوهشگر طاهره مقری موذن.

- واکاوی آئین های نمایشیِ سور و سوگ در آثار هواس پلوک، از ابتدای انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی در کرمانشاه - پژوهشگر سعید نوروزی.

- بومی‌گرایی رئالیستی در ادبیات نمایشی مقاومت با مکث و کنکاش در آثار غلامحسین دریانورد - پژوهشگر جهانشیر یاراحمدی.

- بازنمایی شناختی خشونت جنگ در فرایند اقتباس میان‌رسانه‌ای مطالعه‌ موردی رمان، نمایشنامه، نمایش و فیلمِ اسب جنگی- پژوهشگر بهرام جلالی پور.

- مقاومت مردمی به مثابه پرفورمنس و اجرا در تاریخ تحوالت اجتماعی ایران بر اساس آرای شکنر - پژوهشگر احسان آجورلو.

- بازنمایی تروما و حافظه‌ جنگ در درام: مطالعه تطبیقی فلوجه هدر رافو و رقصی چنین ... محمد رضایی‌راد - پژوهشگران طوبی مظفری نژاد، اسماعیل نجار.

- مطالعه گونه شناسیِ مفهومِ «دیگری»، در نمایشنامه «سه پاس از حیاتِ طیبه جوانی نجیب و زیبا» نوشته علیرضا نادری - پژوهشگر فارِس باقری.

مقالات پژوهشی ترجمه شده

- خالق بودن همان زیستن است- رد گفتمان تاب آوری و تقویت صمود در مقاومت فرهنگی تئاتر عشطار - مترجم فریبا جعفری.

- درباره (نا)امکان‌های یک تئاترِ آزاد: تئاتر علیه توسعه در فلسطین - نویسنده: رشنا داریوس نیکلسن - مترجم: میترا علوی‌طلب.

- مقاومت فرهنگی و روی صحنه بردن نمایش «در انتظار گودو» اثر ساموئل بکت توسط سوزان سانتاگ در سارایوو محاصره شده - نویسنده: دینا آبازوویچ - مترجم: مریم ایرانمنش.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.