به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحمانی نسب اظهار کرد: به دنبال بی‌ توجهی به هشدار مکرر عوامل حفاظتی و اجرایی سد چهچهه شهرستان کلات، و وقوع درگیری با ماموران حراست، برای پنج متهم آن پرونده قضایی تشکیل شده است.

دادستان کلات ادامه داد: در پی تردد غیر مجاز و اقدام به صید و ماهیگیری در حریم و محدوده سد، عوامل اجرایی و حفاظتی حاضر در محل طی چندین نوبت به متهمان تذکر داده و ممنوعیت قانونی صید و تردد در این مناطق حساس را یادآور شدند.

وی بیان کرد: متأسفانه نامبردگان ضمن بی‌ اعتنایی آشکار به اخطارهای قانونی و حفاظتی، اقدام به پرخاشگری و درگیری فیزیکی با ماموران حراست سد کردند.

رحمانی نسب گفت: با هر گونه قانون‌ شکنی، هنجار شکنی و پرخاشگری در برابر مأموران قانون، قاطعانه برخورد خواهد شد. در همین راستا با تشکیل پرونده قضایی، متهمان جهت سیر مراحل قانونی و تحقیقات تکمیلی احضار شده و پرونده در حال رسیدگی است.

گفتنی است؛ در روزهای گذشته گروهی از صیادان غیرمجاز مسلح به سراغ سد محافظت شده چهچهه در شهرستان کلات رفتند که با هشدارهای نگهبان سد به این فرد حمله و او را زخمی کردند. با اعلام این حادثه به پلیس ۱۱۰، مأموران انتظامی برای رسیدگی به محل اعزام شدند که متهمان با دیدن مأموران با یک خودروی دنا به سمت آن ها راندند و یکی از مأموران را به حاشیه خاکی جاده پرت کردند و گریختند.مأموران با متوقف کردن خودرو، سرنشینان آن را با اتهام ماهی گیری غیرمجاز و حمله به نگهبان سد دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند. در عملیات دستگیری متهمان، از یکی از آن ها اسلحه شکاری به کار گرفته شده در تهدید نگهبان سد، به همراه بیست لیتر مشروبات الکلی کشف شد. با دستگیری همه متهمان در این پرونده، بازجویی از دیگر متهمان آغاز شد.