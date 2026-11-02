به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی صبح امروز دوشنبه در نشست مشترک شورای روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی استان لرستان، با اشاره به اهمیت روایت در شرایط جنگ ترکیبی اظهار کرد: بخش مهمی از جنگ ترکیبی در عرصه رسانه و روایت شکل می‌گیرد و دشمنان با ارائه تصویری ضعیف از ایران، درصدد اثرگذاری بر افکار عمومی و تضعیف اعتماد و انسجام ملی هستند.

وی با بیان اینکه روایت «ایران ضعیف» در تحولات و رخدادهای اخیر با چالش جدی مواجه شده است، افزود: به گفته وی، جنگ ۱۲ روزه، حوادث ۱۸ و ۱۹ دی و جنگ رمضان از جمله مقاطعی بودند که این روایت در برابر واقعیت‌های میدانی و ظرفیت‌های کشور با شکست روبه‌رو شد.

روابط‌عمومی‌ها در تقویت روایت ایران قوی نقش‌آفرین باشند

رئیس شورای اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی‌های لرستان با اشاره به شکل‌گیری قدرت بازدارندگی ایران ادامه داد: یکی از دستاوردهای مهم سال گذشته و امسال، شکل‌گیری و تقویت مؤلفه‌های ایران قوی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور و در سایه تدابیر رهبر شهید، همراهی رئیس‌جمهور و همسویی ارکان نظام بوده است.

پورعلی با اشاره به نمودهای اجتماعی و فرهنگی این رویکرد، اظهار کرد: روایت دینی از ایران شکل گرفته و جلوه‌هایی از آن را می‌توان در حضور و مقاومت مردم در خیابان‌ها و بازتاب‌های فرهنگی و هنری مشاهده کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت روایت ملی افزود: روایت‌سازی برای تقویت قدرت ملی وظیفه‌ای است که روابط‌عمومی دستگاه‌های اجرایی باید با شناخت ظرفیت‌ها و واقعیت‌های کشور آن را دنبال کنند.

ارتقای دانش و فناوری روابط‌عمومی‌ها ضروری است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به عملکرد روابط‌عمومی‌ها در معرفی ظرفیت‌های کشور گفت: روابط‌عمومی‌ها در روایت‌سازی از ایران قوی عملکرد قابل توجهی داشته‌اند؛ چراکه اطلاع‌رسانی و فعالیت حرفه‌ای در حوزه روابط‌عمومی می‌تواند به تقویت توان دولت و جامعه کمک کند.

پورعلی با بیان اینکه قدرت دولت در نهادهای سازمان‌یافته آن متجلی می‌شود، تصریح کرد: روابط‌عمومی‌ها باید از روش‌ها، فناوری‌ها و تکنیک‌های نوین برای ارتقای کیفیت روایت‌ها و انتقال دقیق و مؤثر پیام‌ها استفاده کنند.

وی ارتقای آموزش و به‌روزرسانی دانش تخصصی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تقویت جایگاه سازمانی روابط‌عمومی‌ها را از ضرورت‌های این حوزه دانست و بر لزوم تکریم فعالان این عرصه و تحکیم موقعیت روابط‌عمومی‌ها در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.