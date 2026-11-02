به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ملکی، رئیس فدراسیون پرورش اندام کشور، در مجمع سالانه هیأت پرورش اندام و بدنسازی استان البرز، با انتقاد از برگزاری برخی دوره‌های آموزشی و مسابقات غیرمجاز در رشته بدنسازی گفت: مدارک صادرشده از سوی دوره‌های فاقد مجوز و احکام مسابقات برون‌مرزی که بدون تأیید شورای برون‌مرزی برگزار می‌شوند، مورد تأیید فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان نیست.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت‌های آموزشی و مسابقات این رشته اظهار کرد: در برخی استان‌ها کلاس‌های آموزشی با دریافت مبالغی از ورزشکاران برگزار می‌شود، اما مدارک صادرشده از این دوره‌ها به دلیل نداشتن مجوزهای لازم، مورد تأیید فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان قرار نمی‌گیرد.

هشدار درباره دوره‌های آموزشی فاقد مجوز

وی با درخواست از هیأت‌های استانی و شهرستانی برای جلوگیری از برگزاری این دوره‌ها افزود: ممکن است این کلاس‌ها از نظر افزایش دانش عمومی ورزشکاران مفید باشند، اما مدارک آن‌ها اعتبار رسمی ندارد و نباید به‌عنوان مدرک معتبر مربیگری یا آموزشی به ورزشکاران ارائه شود.

رئیس فدراسیون پرورش اندام کشور با اشاره به دریافت مبالغ قابل توجه از شرکت‌کنندگان در برخی دوره‌ها بیان کرد: در یکی از موارد در استان اصفهان، برای برگزاری چنین دوره‌ای مبلغ ۳۶ میلیون تومان از شرکت‌کنندگان دریافت شده بود که ضرورت نظارت بیشتر بر این فعالیت‌ها را نشان می‌دهد.

مسابقات برون‌مرزی بدون مجوز اعتبار ندارند

ملکی همچنین نسبت به برگزاری مسابقات غیررسمی و اعزام‌های برون‌مرزی بدون دریافت مجوزهای قانونی هشدار داد و گفت: برخی افراد برای حضور در مسابقات خارج از کشور هزینه‌های زیادی پرداخت می‌کنند، اما در نهایت احکام و عناوین کسب‌شده به دلیل برگزار نشدن مسابقات با تأیید شورای برون‌مرزی، مورد تأیید وزارت ورزش و جوانان قرار نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: بسیاری از ورزشکاران با روند قانونی برگزاری مسابقات و اعزام‌ها آشنایی ندارند و در چنین رقابت‌هایی شرکت می‌کنند؛ موضوعی که گاهی خسارت‌های جدی مالی و ورزشی برای آن‌ها به همراه دارد.

تقویم سالانه فدراسیون مسابقات از بهمن‌ماه آغاز می‌شود

رئیس فدراسیون پرورش اندام کشور با اشاره به برنامه‌ریزی برای ساماندهی مسابقات و فعالیت‌های ورزشی این رشته گفت: فدراسیون در نظر دارد از بهمن‌ماه تقویم سالانه مسابقات و برنامه‌های رشته‌های زیرمجموعه را آغاز کند تا استان‌ها نیز برنامه‌های استانی خود را بر اساس تقویم مصوب تنظیم کنند.

ملکی با اشاره به پیگیری موضوع آموزش مربیان و داوران در سطح کشور افزود: با توجه به تعداد زیادی از علاقه‌مندان که در دوره‌های مربیگری و داوری شرکت کرده‌اند، موضوع ساماندهی آموزش‌ها با وزارت ورزش و جوانان در حال پیگیری است.

وی با اشاره به گستردگی مخاطبان رشته بدنسازی در کشور اظهار کرد: این رشته با توجه به دسترسی آسان و امکان فعالیت در شهرها و روستاها، ظرفیت قابل توجهی برای ارتقای سلامت عمومی جامعه دارد.

رئیس فدراسیون پرورش اندام کشور ادامه داد: حضور مادران و دختران خانواده در فعالیت‌های ورزشی و بدنسازی می‌تواند آثار مثبتی بر سلامت خانواده و به دنبال آن سلامت جامعه داشته باشد و این موضوع یکی از سرمایه‌های اجتماعی ورزش محسوب می‌شود.

ملکی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از عملکرد هیأت پرورش اندام و بدنسازی استان البرز، از تلاش‌های جوادی، رئیس این هیأت و مجموعه همکاران وی قدردانی کرد.

وی با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در این هیأت گفت: جوادی با جدیت و علاقه برای توسعه این رشته تلاش می‌کند و انتظار دارم هیأت‌های شهرستانی و مجموعه‌های زیرمجموعه نیز برای ارتقای جایگاه بدنسازی استان با وی همکاری کنند.

رئیس فدراسیون پرورش اندام کشور همچنین با تبریک دستاوردهای هیأت البرز در سال جاری تأکید کرد: فدراسیون در حوزه‌های مالی، ورزشی و فرهنگی آماده حمایت از هیأت استان و کمک به پیشرفت این رشته است.