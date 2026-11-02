امجد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای حفاظت از گونه‌های جانوری در فصل زمستان گفت: با توجه به احتمال وقوع شرایط جوی بحرانی از جمله بارش سنگین برف و کولاک در مناطق طبیعی و زیستگاه‌های حیات‌وحش استان، تمامی تمهیدات لازم برای تسهیل زمستان‌گذرانی گونه‌های جانوری، به‌ویژه گونه‌های حساس و شاخصی همچون آهو، از پیش اندیشیده شده است.

وی افزود: در همین راستا، ذخیره‌سازی علوفه به میزان کافی انجام شده و علوفه مورد نیاز در انبارها نگهداری می‌شود تا در صورت بروز شرایط بحرانی و دشواری دسترسی حیات‌وحش به منابع غذایی طبیعی، امکان توزیع و تأمین خوراک مورد نیاز گونه‌های جانوری فراهم باشد.

معاون اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان زنجان با تأکید بر آمادگی نیروهای عملیاتی برای مواجهه با شرایط اضطراری تصریح کرد: تیم‌های واکنش و نیروهای محیط‌بانی برای مقابله با حوادث و شرایط بحرانی آمادگی لازم را دارند. همچنین هماهنگی‌های مورد نیاز با تشکل‌های مردمی، فعالان و دوستداران محیط زیست که در مناطق تحت مدیریت محیط زیست در زمینه حفاظت از حیات‌وحش همکاری می‌کنند، انجام شده است.

باقری ادامه داد: مشارکت تشکل‌های مردمی و ظرفیت دوستداران محیط زیست در کنار تلاش محیط‌بانان می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت شرایط دشوار زمستانی داشته باشد و امیدواریم با اقدامات پیش‌بینی‌شده، حیات‌وحش استان در زمان بارش‌های سنگین و وقوع کولاک از نظر تأمین علوفه و سایر نیازهای ضروری با مشکل جدی مواجه نشود.

آغاز سرشماری گونه‌های شاخص جانوری در زیستگاه‌های استان زنجان

وی از آغاز سرشماری گونه‌های جانوری استان زنجان در روزهای آینده خبر داد و گفت: برنامه سرشماری جمعیت حیات‌وحش استان به‌زودی آغاز می‌شود و در نخستین مرحله، مناطق حفاظت‌شده سرخ‌آباد و فیله‌خاصه که از زیستگاه‌های مهم و شاخص گونه آهو به شمار می‌روند، مورد پایش و سرشماری قرار خواهند گرفت.

باقری افزود: در ادامه این برنامه، سرشماری جمعیت قوچ و میش در پناهگاه حیات‌وحش و منطقه حفاظت‌شده انگوران و همچنین بررسی جمعیت گونه‌های شاخص جانوری در منطقه شکارممنوع خرمنه‌سر طارم در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای مستمر سرشماری‌ها خاطرنشان کرد: آماربرداری دقیق از جمعیت گونه‌های جانوری، یکی از ابزارهای مهم برای ارزیابی وضعیت زیستگاه‌ها، بررسی روند تغییرات جمعیتی و برنامه‌ریزی اصولی در حوزه حفاظت از تنوع زیستی است و نتایج این سرشماری‌ها می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های حفاظتی در مناطق مختلف استان قرار گیرد.