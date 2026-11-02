به گزارش خبرنگار مهر، نماهنگ «تو مثل میرکمبر» (تو هنچو میرکمبر) اثری حماسی با محوریت هویت، ایستادگی و اتحاد در برابر دشمنان وطن است که با مشارکت هنرمندان بومی استان و در مرکز آفرینش‌های هنری بسیج سیستان و بلوچستان، به سفارش کنگره ملی شهدای سیستان و بلوچستان تولید شده است.

نام این اثر از شخصیت اسطوره‌ای و حماسی میرکمبر در فرهنگ بلوچستان گرفته شده است؛ قهرمانی که نماد مبارزه با متجاوزان به خاک وطن و ایستادگی در برابر دشمنان است. این نماهنگ با تکیه بر این شخصیت فرهنگی، بر این پیام تأکید دارد که هر انسان می‌تواند قهرمانی در وجود خود داشته باشد و برای دفاع از سرزمین و ارزش‌های آن قدم بردارد.

هنرمندان بومی؛ از ترانه‌سرایی تا تولید و تصویربرداری

یکی از ویژگی‌های شاخص این اثر، مشارکت هنرمندان بومی استان در تمامی مراحل تولید آن است؛ به‌گونه‌ای که از سرودن ترانه و آهنگسازی تا نوازندگی ساز محلی بنجو، ضبط صدا، میکس و مسترینگ، تصویربرداری، تدوین و طراحی پوستر، ظرفیت هنری داخل استان به کار گرفته شده است.

تهیه‌کنندگی و کارگردانی این نماهنگ را سهیل حسین‌زهی برعهده داشته، عبدالباسط ضرابی خواننده اثر است و سهیل مدبری آهنگسازی و تنظیم آن را انجام داده است. ترانه این اثر نیز سروده عبدالسلام بلوچی است.

تصویربرداری نماهنگ در شهر زاهدان انجام شده و مجموعه مراحل تولید آن با همکاری هنرمندان بومی سیستان و بلوچستان به سرانجام رسیده است.

تولید این اثر، نمونه‌ای از ظرفیت هنرمندان بومی استان در خلق آثار موسیقایی و تصویری با تکیه بر هویت فرهنگی و تاریخی منطقه است؛ ظرفیتی که می‌تواند زمینه معرفی بیشتر فرهنگ بلوچستان و روایت مفاهیم ملی و حماسی از زبان هنر را در سطح کشور فراهم کند.

این نماهنگ به‌عنوان نخستین نماهنگ حماسی بلوچی، هم‌اکنون از شبکه‌های سراسری و استانی کشور در حال پخش است.