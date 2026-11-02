به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در توکیو، در نشستی رسمی با رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، به بررسی ظرفیت‌ها و فرصت‌های نوین همکاری در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری پرداختند.

ناظری در این دیدار ضمن تبیین سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال تقویت روابط مؤثر با کشور ژاپن، بر اهمیت نقش سازمان در پیشبرد روابط علمی با این کشور تأکید کرد.

رئیس سازمان نیز با استقبال از حضور سفیر جدید، ضمن ابراز آمادگی سازمان برای گسترش برنامه‌های مشترک، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه میان دو کشور تأکید نمود.